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Два человека пострадали при хлопке газа в Твери
Хлопок газа произошел в многоквартирном доме
Хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Твери. Взрывной волной в квартире выбило окна, пострадали два человека. Момент взрыва газа зафиксировала камера наблюдения, сообщают Известия. Инцидент произошел в четверг, 2 января.
Пострадали два человека, один из них получил ожог 90% тела. Из подъезда эвакуировано 52 человека, их временно разместили в здании местной школы и обеспечили горячим питанием.
Известно, что после взрыва по дому пошла трещина, состояние здание оценят эксперты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пострадали два человека, один из них получил ожог 90% тела. Из подъезда эвакуировано 52 человека, их временно разместили в здании местной школы и обеспечили горячим питанием.
Известно, что после взрыва по дому пошла трещина, состояние здание оценят эксперты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.