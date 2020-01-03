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сегодня, 15:25

Два человека пострадали при хлопке газа в Твери

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Два человека пострадали при хлопке газа в Твери

Хлопок газа произошел в многоквартирном доме

Хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Твери. Взрывной волной в квартире выбило окна, пострадали два человека. Момент взрыва газа зафиксировала камера наблюдения, сообщают Известия. Инцидент произошел в четверг, 2 января.

Пострадали два человека, один из них получил ожог 90% тела. Из подъезда эвакуировано 52 человека, их временно разместили в здании местной школы и обеспечили горячим питанием.

Известно, что после взрыва по дому пошла трещина, состояние здание оценят эксперты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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