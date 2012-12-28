Сразу четыре наемных организации убирают с улиц Липецка снег вместе с коммунальными дорожниками
Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
Более 17 тысяч детей сотрудников НЛМК посетили новогодние представления и получили подарки
Культура
335
сегодня, 16:15
Именитые приглашённые режиссёры готовят две премьеры в театре Толстого
Премьеры состоятся уже в марте.
Первый новый спектакль — «Вестсайдская история» — американский мюзикл 1957 года по сценарию Артура Лорентса и музыке Леонарда Бернстайна, адаптация классической пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».
Спектакль на липецкой сцене ставит режиссёр Глеб Черепанов — его спектаклем «Василий Тёркин» в прошлом году завершился фестиваль «Липецкие театральные встречи».
«Глеб Черепанов — один из самых интересных молодых современных режиссёров. Он очень оригинальный режиссёр, который поставил не один спектакль – и в МХТ, и в театре армии», — ранее рассказал директор театра Толстого Юрий Итин.
«Глеб Черепанов — режиссёр театра, оперы и кино. Лауреат премии Олега Табакова. Победитель конкурса Мариинского театра для молодых оперных режиссёров. Награждён премией Министерства обороны России в области культуры и искусства. Обладатель награды международного жюри Форума искусств «Золотой Витязь», а также приза Фестиваля искусств департамента культуры Москвы «Театральное притяжение». Преподаёт и возглавляет творческую мастерскую «Школа театральной практики» в Высшей школе культурной политики и управления в гуманитарной сфере под руководством Михаила Швыдкого — факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. Руководил молодёжной программой театра «Школа драматического искусства». Спектакли Глеба Черепанова включены в лонг-лист Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска», участвовали в основной программе Международного фестиваля «Сезон Станиславского» и Всероссийского фестиваля искусств «Большая Перемена», получили несколько призов Российской национальной премии «Арлекин». Фильм «23.59» был приглашён на Каннский фестиваль (в программу Роскино на Международном кинорынке Marche Du Film). Работал и выпускал спектакли в МХТ имени Чехова, Большом театре, Театре Олега Табакова, Мариинском театре, театре «Et Cetera» под руководством Александра Калягина, Московском международном Доме Музыки Владимира Спивакова, Театре Российской Армии, театре «Практика», Волковском театре, театре «Красный Факел», Тюменском Большом драматическом театре, Воронежском академическом театре драмы имени Кольцова, Театральном центре на Страстном, «Боярских Палатах» Союза театральных деятелей, театре на Таганке, театре «Школа современной пьесы», Государственной Третьяковской Галерее, Фонде «Российские Культурные Сезоны», — добавляет администрация Театра Толстого.
Вторая премьера — «Протокол одного заседания» по пьесе советского драматурга Александра Гельмана. Этот спектакль ставит театральный педагог и режиссёр Владимир Кузнецов — художественный руководитель Астраханского государственного ордена «Знак почёта» драматического театра.
«Владимир Кузнецов — лауреат премии Министерства обороны России в номинации «Театральное искусство» (2019). Двукратный обладатель гран-при фестиваля «Золотой Витязь» (2016, 2018). Победитель в номинации «лучшая драматическая постановка» XII Международного театрального фестиваля «Священная Муза-2015» (Монголия). Награждён медалью В. Розова «За вклад в отечественную культуру» и благодарностью президента России (2021). Двухкратный лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» (2025). Лауреат зрительской премии «Звезда театрала» (2025). Ставил спектакли в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Йошкар-Оле, Барнауле, Ельце и других городах. В Липецком драматическом театре Толстого он ставил спектакль «Гамлет. Принц Датский» в 2023 году — эта постановка стала дипломантом театральной премии «Золотая маска» и вошла в 100 лучших спектаклей сезона 2023-2024 годов», — сообщили в театре.
1
0
0
1
2
Комментарии