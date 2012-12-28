Все новости
Общество
626
39 минут назад
3

Три микрорайона Липецка остались без света

Энергетики объяснили отключение технологическим нарушением.

Три липецких микрорайона: 26-й, 27-й и 28-й остались без света. 

«Как сообщили в «Липецкэнерго», причиной перерыва электроснабжения стало технологическое нарушение в сети», — рассказали в мэрии.

Прогнозное время по возобновлению подачи электроэнергии — в течение 1,5 - 2 часов.

электроснабжение
отключения
0
3
3
0
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вася
28 минут назад
26 свет есть, что за паника?
Ответить
Гриша
29 минут назад
Сырский рудник частный сектор постоснно такая фигня технологические нарушения на сетях надоело уже.
Ответить
Житель
30 минут назад
Что то много стало технологических нарушений в последнее время в разных районах города.
Ответить
