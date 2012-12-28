Три микрорайона Липецка остались без света

Энергетики объяснили отключение технологическим нарушением.





Три липецких микрорайона: 26-й, 27-й и 28-й остались без света.«Как сообщили в «Липецкэнерго», причиной перерыва электроснабжения стало технологическое нарушение в сети», — рассказали в мэрии.Прогнозное время по возобновлению подачи электроэнергии — в течение 1,5 - 2 часов.