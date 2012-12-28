Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
Три микрорайона Липецка остались без света
Энергетики объяснили отключение технологическим нарушением.
«Как сообщили в «Липецкэнерго», причиной перерыва электроснабжения стало технологическое нарушение в сети», — рассказали в мэрии.
Прогнозное время по возобновлению подачи электроэнергии — в течение 1,5 - 2 часов.
