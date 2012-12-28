В районах Сокола и Дачного отключат холодную воду

15 января «РВК-Липецк» проведет плановые ремонтные работы на сетях, без холодной воды останутся потребители Сокола, Дачного, 28 микрорайона, сообщили в компании.



С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 1, 2, 3а, 3а корп.1, 4, 6 по улице Коцаря, №№ 12, 14, 16. 18 по улице Белана, №№ 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 по улице Свиридова, №№ 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 по улице Центральной, №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 26, 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, № 37 по улице Писарева.Подачу холодной воды в это период также ограничат жителям частного сектора улиц Баумана, Семенова Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырской, Былинной, Пирогова, Брестской, Хабарова, Бардина, Третьякова, Кочеткова, Демьяна Бедного, Водной, Курчатова, Булавина, Рассветной, Сокольской, Баженова, Светлова, Бурлакова, Добровской, Тихой, Патриотической, Зорге, Ярославской, Олимпийской, Варшавской, Дачной, Постышева, Писарева, переулков Чугунного, Ростовского, Ракетного, Теплого, Болотникова, Курчатова, Полтавского, Войнич, Свободного.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.После окончания работ возможно повышение мутности воды.