Сразу четыре наемных организации убирают с улиц Липецка снег вместе с коммунальными дорожниками
Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
Более 17 тысяч детей сотрудников НЛМК посетили новогодние представления и получили подарки
Общество
6
3 минуты назад
В районах Сокола и Дачного отключат холодную воду
15 января «РВК-Липецк» проведет плановые ремонтные работы на сетях, без холодной воды останутся потребители Сокола, Дачного, 28 микрорайона, сообщили в компании.
Подачу холодной воды в это период также ограничат жителям частного сектора улиц Баумана, Семенова Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырской, Былинной, Пирогова, Брестской, Хабарова, Бардина, Третьякова, Кочеткова, Демьяна Бедного, Водной, Курчатова, Булавина, Рассветной, Сокольской, Баженова, Светлова, Бурлакова, Добровской, Тихой, Патриотической, Зорге, Ярославской, Олимпийской, Варшавской, Дачной, Постышева, Писарева, переулков Чугунного, Ростовского, Ракетного, Теплого, Болотникова, Курчатова, Полтавского, Войнич, Свободного.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
0
0
0
0
0
Комментарии