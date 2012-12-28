Все новости
Личность замерзшего насмерть мужчины установлена
Происшествия
Ночью дважды объявлялась ракетная опасность
Происшествия
Прощание с известной учительницей состоится в Евдокиевской церкви
Общество
Получившая ожоги 90% тела липчанка умерла
Происшествия
С 1 февраля изменится расписание части межмуниципальных маршрутов
Общество
Три микрорайона Липецка остались без света
Общество
Следком будет расследовать ночной налёт на Елец
Происшествия
Автобус 378 маршрута перегородил две полосы на Октябрьском мосту
Происшествия
Полицейские проверяют заявление об увезенном человеке
Происшествия
Застройщик начал консервацию ЖК «Турист-2»
Общество
«Ситуация накалилась до абсурда»: липецкие водители накатали дорогу через газоны и тротуар
Общество
Мотоциклист повторно попался на пьяной езде
Происшествия
Десять человек находятся в ожоговом центре с обморожениями
Здоровье
Липчан сегодня ждет очень холодная ночь
Погода в Липецке
Сразу четыре наемных организации убирают с улиц Липецка снег вместе с коммунальными дорожниками
Общество
В пострадавших от атаки беспилотников квартирах ельчан вставляют новые окна
Общество
Ночью до -27, днем — до -13
Погода в Липецке
Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
Происшествия
Именитые приглашённые режиссёры готовят две премьеры в театре Толстого
Культура
Более 17 тысяч детей сотрудников НЛМК посетили новогодние представления и получили подарки
НЛМК Live
Общество
6
3 минуты назад

В районах Сокола и Дачного отключат холодную воду

15 января «РВК-Липецк» проведет плановые ремонтные работы на сетях, без холодной воды останутся потребители Сокола, Дачного, 28 микрорайона, сообщили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 1, 2, 3а, 3а корп.1, 4, 6 по улице Коцаря, №№ 12, 14, 16. 18 по улице Белана, №№ 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 по улице Свиридова, №№ 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 по улице Центральной, №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 26, 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, № 37 по улице Писарева.

Подачу холодной воды в это период также ограничат жителям частного сектора улиц Баумана, Семенова Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырской, Былинной, Пирогова, Брестской, Хабарова, Бардина, Третьякова, Кочеткова, Демьяна Бедного, Водной, Курчатова, Булавина, Рассветной, Сокольской, Баженова, Светлова, Бурлакова, Добровской, Тихой, Патриотической, Зорге, Ярославской, Олимпийской, Варшавской, Дачной, Постышева, Писарева, переулков Чугунного, Ростовского, Ракетного, Теплого, Болотникова, Курчатова, Полтавского, Войнич, Свободного. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
