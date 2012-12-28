Более 17 тысяч детей сотрудников НЛМК посетили новогодние представления и получили подарки

Новолипецкий металлургический комбинат организовал традиционные праздники для семей сотрудников. Более 17 тысяч детей побывали на новогодних представлениях и получили подарки от Деда Мороза.

Семьи с детьми до 10 лет пригласили на новогоднюю сказку в областном центре культуры. После представления гости водили хороводы у елки и получали новогодние подарки.— Моей дочке 8 лет, и на представления, которые организует комбинат ходит с удовольствием каждый год. От представления и подарка она осталась в полном восторге. В этом году подарили игрушку, которую она не выпускает из рук, и хороший набор конфет. Программа тоже была на уровне: много живого участия, тёплая атмосфера, а хороводы — её любимая часть, — поделилась впечатлением Марина Пономарева, машинист крана фасонолитейного цеха НЛМК.Для подростков 11-14 лет организовали квест в парке Металлургов. Для ребят подготовили игры, эстафеты и танцы с главными героями Нового года.Для детей сотрудников комбинат подготовил более 17 тысяч новогодних подарков.