Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
Происшествия
667
сегодня, 17:12
1
Следком будет расследовать ночной налёт на Елец
Во время налета ранения получили два человека.
Напомним, в Липецкой области во время налёта БПЛА на Елец получили ранения два человека. У 20-летнего парня, по данным Минздрава области, диагностированы осколочные ранения поясничной области без повреждения костей. После обработки ран от госпитализации он отказался. 59-летний мужчина получил перелом правой ключицы и повреждения грудной клетки. Он госпитализирован в травматологическое отделение елецкой горбольницы имени Семашко, его состояние стабильное.
«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в сообщении СК.
0
2
3
0
4
Комментарии (1)