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Волгоградцы спасли женщину-таксиста от напавшего пассажира
Пассажир напал на женщину с ножом
Пассажир напал с ножом на женщину-водителя такси в Волгограде, ей на помощь пришли случайные прохожие, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области. Девушка в больнице, преступника удалось задержать по горячим следам.
Сообщается, что ночью водитель такси приняла вызов, к ней сели парень с девушкой. Какое-то время они ездили по ломбардам, а потом подобрали ещё одного парня. Накатавшись, женщину-таксиста попросили развести компанию по домам. После того, как парня и девушку отвезли домой, оставшийся парень указал конечную точку возле оврага. Когда они приехали на место, пассажир отказался платить, а в качестве аргумента достал нож.
Угрожая ножом, он забрал у девушки-водителя ключи от машины, карту банка и документы. Потом напал на нее и начал резать лицо ножом. Девушка чудом открыла дверь и закричала. Рядом возле дома стояла компания мужчин и выпивала. Они и помогли девушке.
Один из мужчин подбежал к ним и вытащил из машины нападавшего, прижал к земле. Его друзья подумали, что он дерётся с ним, начали разнимать их, — пояснил мужчина. — Нападавший воспользовался моментом и убежал. Мужики вызвали скорую и полицию, девушку увезли в больницу. Нападавшего уже нашли - им оказался ранее трижды судимый мужчина, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сообщается, что ночью водитель такси приняла вызов, к ней сели парень с девушкой. Какое-то время они ездили по ломбардам, а потом подобрали ещё одного парня. Накатавшись, женщину-таксиста попросили развести компанию по домам. После того, как парня и девушку отвезли домой, оставшийся парень указал конечную точку возле оврага. Когда они приехали на место, пассажир отказался платить, а в качестве аргумента достал нож.
Угрожая ножом, он забрал у девушки-водителя ключи от машины, карту банка и документы. Потом напал на нее и начал резать лицо ножом. Девушка чудом открыла дверь и закричала. Рядом возле дома стояла компания мужчин и выпивала. Они и помогли девушке.
Один из мужчин подбежал к ним и вытащил из машины нападавшего, прижал к земле. Его друзья подумали, что он дерётся с ним, начали разнимать их, — пояснил мужчина. — Нападавший воспользовался моментом и убежал. Мужики вызвали скорую и полицию, девушку увезли в больницу. Нападавшего уже нашли - им оказался ранее трижды судимый мужчина, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.