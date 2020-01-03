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Волгоградцы спасли женщину-таксиста от напавшего пассажира

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Волгоградцы спасли женщину-таксиста от напавшего пассажира

Пассажир напал на женщину с ножом

Пассажир напал с ножом на женщину-водителя такси в Волгограде, ей на помощь пришли случайные прохожие, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области. Девушка в больнице, преступника удалось задержать по горячим следам.

Сообщается, что ночью водитель такси приняла вызов, к ней сели парень с девушкой. Какое-то время они ездили по ломбардам, а потом подобрали ещё одного парня. Накатавшись, женщину-таксиста попросили развести компанию по домам. После того, как парня и девушку отвезли домой, оставшийся парень указал конечную точку возле оврага. Когда они приехали на место, пассажир отказался платить, а в качестве аргумента достал нож.

Угрожая ножом, он забрал у девушки-водителя ключи от машины, карту банка и документы. Потом напал на нее и начал резать лицо ножом. Девушка чудом открыла дверь и закричала. Рядом возле дома стояла компания мужчин и выпивала. Они и помогли девушке.

Один из мужчин подбежал к ним и вытащил из машины нападавшего, прижал к земле. Его друзья подумали, что он дерётся с ним, начали разнимать их, — пояснил мужчина. — Нападавший воспользовался моментом и убежал. Мужики вызвали скорую и полицию, девушку увезли в больницу. Нападавшего уже нашли - им оказался ранее трижды судимый мужчина, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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