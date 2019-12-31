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Декабрь в осенней спячке

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#климат
Декабрь в осенней спячке

Первый месяц календарной зимы в Липецкой области не дотянул до аномально теплого, но все же оказался очень теплым. 

Очень теплая погода установилась в Липецкой области в декабре 2019 года. Как рассказали GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура по итогам месяца превысила климатическую норму в среднем на 7-8 градусов, что составляет от 0 до 1 градуса мороза. Из-за этого липчане практически не видели снега. 

Так, в течение месяца в Липецкой области отмечались среднесуточные температуры, характерные для ноября и даже октября. А в один из дней – 23 декабря – был перекрыт абсолютный рекорд тепла по метеонаблюдениям с 1909 года: тогда воздух прогрелся днем до 5,3 градусов.  

Немного порадовал снегом жителей Липецкой области последний день зимы – Скандинавский циклон, который пришел на смену антициклону, принес с собой осадки. Однако в ближайшие дни с ростом атмосферного давления осадки также уменьшаться и прекратятся.  
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#климат

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