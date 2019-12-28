В России

вчера, 16:52

Эксперты оценили ситуацию с утечками персональных данных в 2019 году

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Экспертно-аналитический центр InfoWatch подвел предварительные итоги 2019 года в области утечек информации, доступ к которой должен быть ограничен. 

Как сообщают «Известия», согласно данным экспертов, в России число краж закрытой информации за 2019 год выросло более чем на 40%, а количество скомпрометированных записей персональных данных — примерно в шесть раз, составив порядка 170 млн. 

По данным «Известий», их количество в банковской сфере составляет примерно 1 млн — менее 1% от общего числа скомпрометированных персональных и платежных данных. 

Доля хакерских преступлений составила менее 20%, а доминирующим типом нарушителей стали рядовые сотрудники — их действия спровоцировали более 70% утечек информации. 
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