Происшествия

10 минут назад

Липчанин в Питере устроил аварию с одним погибшим и четырьмя травмированными

182
#дтп #Санкт-Петербург
Липчанин в Питере устроил аварию с одним погибшим и четырьмя травмированными

На машине жителя Липецка покрышки были стерты до корда

Как сообщает «Фонтанка», рано утром 24 декабря 29-летний житель Липецка ехал на собственном «Пежо» с петербургскими номерами по Туристской улице от Приморского проспекта в сторону Школьной улицы. На перекрёсток с Савушкина он выскочил на красный сигнал светофора (совместно с включенной стрелкой в дополнительной секции, разрешающей поворот направо) и врезался в «Хёндэ Солярис», который отбросило в маршрутку, а та по инерции ударила стоящую перед ней маршрутку.

«Давненько я не видел такую лысую резину, стертую до корда», – отмечает про Pegeout «Дорожный инспектор», побывавший на месте ДТП.

Водитель «Пежо», по нашим сведениям, с 2016 года 24 раза привлекался как собственник автомобиля к административной ответственности за превышение скорости на 20, 40 и 60-79 км/ч (части 2, 3, 6 статьи 12.9 КоАП РФ). Штрафы оплачены.

В «Солярисе» с номерами Орловской области ехали пять человек, все, по информации «Фонтанки», разнорабочие строительной компании, живущие в Петербурге на Яхтенной улице. Один пассажир (29-летний) погиб, двое получили тяжёлые травмы, ещё один – средней степени тяжести, как и водитель. Машина принадлежит 37-летнему водителю, сам он гражданин одной из стран – бывших республик СССР, в Россию прибыл с целью временного проживания, имеет временную регистрацию во Всеволожском районе Ленинградской области, официально не работающий.  

Водитель и пассажиры маршрутки ПАЗ не пострадали.  
img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-big-5
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
img-small-5
182
#дтп #Санкт-Петербург

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчане бросаются друг на друга с ножами, отвертками и топорами
#угроза убийством
3
Липчане бросаются друг на друга с ножами, отвертками и топорами

32 минуты назад

Происшествия
52-летнего липчанина дважды обокрал житель Кемеровской области
#кража
52-летнего липчанина дважды обокрал житель Кемеровской области

48 минут назад

Происшествия
Водители и пассажирка пострадали в аварии в Ельце
#авария #ДТП
3
Водители и пассажирка пострадали в аварии в Ельце

сегодня, 09:24

Происшествия
На трассе «Дон» «Лада Гранта» столкнулась с экскаватором
#авария #ДТП
На трассе «Дон» «Лада Гранта» столкнулась с экскаватором

сегодня, 09:16

Происшествия
Мошенники пообещали липчанину новогодние бонусы
#мошенничество
6
Мошенники пообещали липчанину новогодние бонусы

сегодня, 08:51

Происшествия
Подробности аварии на Интернациональной: водитель «Форда» сбил мужчину на переходе
#авария #ДТП
54
Подробности аварии на Интернациональной: водитель «Форда» сбил мужчину на переходе

сегодня, 08:19

Происшествия