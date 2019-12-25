Происшествия
сегодня, 08:19
Подробности аварии на Интернациональной: водитель «Форда» сбил мужчину на переходе
В отношении 29-летнего водителя водителя возбуждено уголовное дело.
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 рассказали подробности ночной аварии на улице Интернациональной:
- 24 декабря в 22.19 водитель автомобиля «Форд» сбил на пешеходном переходе улицы Желябова 39-летнего мужчину и попытался скрыться с места аварии. Однако с управлением автомобилем водитель на справился, снес элементы дорожного ограждения и врезался в припаркованные на улице Интернациональной «Хендай» и «Рено Логан».
Сбитый мужчина погиб на месте, 29-летнего водителя «Форда» госпитализировали с серьезными травмами.
- В отношении водителя возбуждено уголовное дело по по п. б ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В рамках расследования уголовного дела водителя проверят на состояние опьянения, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.
По нашим данным, водитель - житель Грязинского района, находится в тяжелом состоянии.
фото vk.com.
- 24 декабря в 22.19 водитель автомобиля «Форд» сбил на пешеходном переходе улицы Желябова 39-летнего мужчину и попытался скрыться с места аварии. Однако с управлением автомобилем водитель на справился, снес элементы дорожного ограждения и врезался в припаркованные на улице Интернациональной «Хендай» и «Рено Логан».
Сбитый мужчина погиб на месте, 29-летнего водителя «Форда» госпитализировали с серьезными травмами.
- В отношении водителя возбуждено уголовное дело по по п. б ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В рамках расследования уголовного дела водителя проверят на состояние опьянения, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.
По нашим данным, водитель - житель Грязинского района, находится в тяжелом состоянии.
фото vk.com.
Епт
Викторм
Житель
Еллы Паллы
вопрос
гость
гость
пешеход
Коля
Нормальный