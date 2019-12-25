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Подробности аварии на Интернациональной: водитель «Форда» сбил мужчину на переходе

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#авария #ДТП
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Подробности аварии на Интернациональной: водитель «Форда» сбил мужчину на переходе

В отношении 29-летнего водителя водителя возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 рассказали подробности ночной аварии на улице Интернациональной:

- 24 декабря в 22.19 водитель автомобиля «Форд» сбил на пешеходном переходе улицы Желябова 39-летнего мужчину и попытался скрыться с места аварии. Однако с управлением автомобилем водитель на справился, снес элементы дорожного ограждения и врезался в припаркованные на улице Интернациональной «Хендай» и «Рено Логан».

Сбитый мужчина погиб на месте, 29-летнего водителя «Форда» госпитализировали с серьезными травмами.

- В отношении водителя возбуждено уголовное дело по по п. б ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В рамках расследования уголовного дела водителя проверят на состояние опьянения, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

По нашим данным, водитель - житель Грязинского района, находится в тяжелом состоянии.

фото vk.com.
30 3954
#авария #ДТП
3

Комментарии (30)

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Епт

2 минуты назад
седой, только в главном штабе мест свободных нет! От звезд в глазах рябит. Майор, подполковник, полковник, а по сути начальник авторучки!
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Викторм

5 минут назад
Всё носятся, дебилы...
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Житель

7 минут назад
Жизнь за жизнь.. Было бы справедливо. Пешеходов в Липецке сбивают как кегли в боулинге, а гаишники не чешутся. Где система "безопасный город"? Где патрули? Где в конце концов ужесточение законодательства за нарушение ПДД?!
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Еллы Паллы

8 минут назад
седой, для возобновления работы гибдд ему надо было влететь в приемную начальника мвд там неподалеку
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вопрос

13 минут назад
А куда попрятались дырявые гавнокомментаторы-ИНОзадроты?
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гость

15 минут назад
02.12.2019 10:32 Для Липецких инспекторов ДПС закупили 31 «Шкоду»
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гость

17 минут назад
седой, ты ничего не путаешь ? Штук 30 новеньких школ закупили в ГИБДД , недели две назад , вероятно ,людей сократили ,авто. купили .
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пешеход

17 минут назад
хоть бы он подох мразь пробитая
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Коля

18 минут назад
Ну какая 264-я статья? Он ведь умышленно разогнал машину до 100 км/ч. А не по "неосторожности".
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Нормальный

19 минут назад
...ну мог же он до пешехода сам влететь в столб или дерево... Пешехода конечно жаль.
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