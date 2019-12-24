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33 минуты назад
Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями
Бизнесмен объявил себя хозяином села
В Красноярском крае местный предприниматель решил провернуть необычную сделку. Он объявил себя хозяином целого поселка и выставил его на продажу. За круглую сумму потенциальным покупателям предлагают ферму, склад и даже дома вместе с жителями. Об этом сообщает НТВ.
История произошла в посёлке Васильевка Идринского района Красноярского края. Обеспокоенные необычной ситуацией люди устроили собрание в местном клубе. "То ли нас выселят отсюда, то ли не выселят. А то приедут и спихнут под берег", - поделился переживаниями местный житель Василий Монгилёв.
Объявление появилось на крупном интернет-сервисе: продается село Васильевка, 45 домов и животноводческий комплекс, все в хорошие руки, почти даром — за 20 миллионов рублей. Рекламный эффект превзошел все ожидания, заволновались даже жители соседних сел, стали звонить по указанному номеру. Им ответили, что люди там живут, но они свободные, не крепостные, хозяин — барин, покупайте, а потом делайте что хотите.
История о том, как Васильевка попала в частные руки, — сложная. Еще во времена Горбачёва на возрождение умирающей деревни государство выделило большие деньги. Подрядчиком выступил минусинский строительный комбинат. В 90-е годы его руководитель получил в бессрочное пользование земли для производства сельхозпродукции, а потом неожиданно для людей стал полновластным хозяином.
Ирина Земцева, жительница села: «А потом оказывается, типа вы сами подписали документы, все перешло Федяеву — и все дома, и техника, и скот. Все, что здесь было, все перешло ему». И жителям пришлось платить за заготовку сена на хозяйских землях, за воду.
Со временем поборы прекратились, селяне смогли приватизировать жилье, правда, только через суд и всего 15 человек. Остальные так и живут на птичьих правах.
В райадминистрации объявлению сильно удивились. С 90-х годов Земельный кодекс России сильно изменился, но бизнесмен предпочел "не знать", что теперь по закону ему не могут принадлежать ни лес, ни дороги, ни тем более деревня с людьми. Он не прошёл обязательную перерегистрацию. И вообще, добавили они, в продлении аренды земли ему отказал суд. По сути, продавать ему нечего.
История произошла в посёлке Васильевка Идринского района Красноярского края. Обеспокоенные необычной ситуацией люди устроили собрание в местном клубе. "То ли нас выселят отсюда, то ли не выселят. А то приедут и спихнут под берег", - поделился переживаниями местный житель Василий Монгилёв.
Объявление появилось на крупном интернет-сервисе: продается село Васильевка, 45 домов и животноводческий комплекс, все в хорошие руки, почти даром — за 20 миллионов рублей. Рекламный эффект превзошел все ожидания, заволновались даже жители соседних сел, стали звонить по указанному номеру. Им ответили, что люди там живут, но они свободные, не крепостные, хозяин — барин, покупайте, а потом делайте что хотите.
История о том, как Васильевка попала в частные руки, — сложная. Еще во времена Горбачёва на возрождение умирающей деревни государство выделило большие деньги. Подрядчиком выступил минусинский строительный комбинат. В 90-е годы его руководитель получил в бессрочное пользование земли для производства сельхозпродукции, а потом неожиданно для людей стал полновластным хозяином.
Ирина Земцева, жительница села: «А потом оказывается, типа вы сами подписали документы, все перешло Федяеву — и все дома, и техника, и скот. Все, что здесь было, все перешло ему». И жителям пришлось платить за заготовку сена на хозяйских землях, за воду.
Со временем поборы прекратились, селяне смогли приватизировать жилье, правда, только через суд и всего 15 человек. Остальные так и живут на птичьих правах.
В райадминистрации объявлению сильно удивились. С 90-х годов Земельный кодекс России сильно изменился, но бизнесмен предпочел "не знать", что теперь по закону ему не могут принадлежать ни лес, ни дороги, ни тем более деревня с людьми. Он не прошёл обязательную перерегистрацию. И вообще, добавили они, в продлении аренды земли ему отказал суд. По сути, продавать ему нечего.