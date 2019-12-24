В России

27 минут назад

В Центробанке задумались о введении персонального ID банковских счетов

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#банковские счета
В России может появиться единый идентификационный код счетов для физических и юридических лиц. Как сообщил «Известиям» источник, близкий к ЦБ РФ, это, в частности, облегчит процедуру переводов. 

По его словам, на данный момент готовой концепции ID счетов россиян нет, однако регулятор обсуждает этот вопрос с участниками финрынка. 

Предполагается, что каждому физическому или юридическому лицу будут присваивать особый код, который будет ассоциироваться со всеми принадлежащими ему счетами, независимо от банка. Такой ID сможет заменить номер телефона в системах быстрых платежей, отметил собеседник издания. 

Он утверждает, что ID создаст возможность более удобного и быстрого перехода клиента из банка в банк с сохранением всех основных продуктов и реквизитов. Кроме того, это позволит существенно снизить издержки на оформление переводов. 
156
#банковские счета

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