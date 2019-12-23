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Астраханка получила медаль за пойманных педофилов
Жительницу Астрахани наградили медалью "За содействие"
Астраханку наградили за помощь в пресечении преступлений в отношении детей награждена медалью «За содействие». Женщина помогла разоблачить экс-высокопоставленного чиновника, который растлевал детей. Об этом сообщает Kaspyinfo.
10 марта прошлого года в полицию обратилась жительница Ленинского района Нелля Силантьева, которая сообщила, что ее сосед "водит в квартиру детей". Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия для проверки сообщения. Хозяин квартиры попытался убежать, выпрыгнув из окна второго этажа, но его все равно задержали.
Как выяснило следствие, 54-летний астраханец Виталий Курсков арендовал квартиру, куда на протяжении двух лет приглашал несовершеннолетних и где совершал с ними развратные действия и половые сношения за деньги. При обыске квартиры оперативники обнаружили фотоаппарат, видеокамеру, а также ноутбуки и электронные носители, содержащие более 1400 изображений и видеозаписей порнографического характера с неустановленными, в том числе несовершеннолетними лицами. При изучении видеозаписей следователи установили 10 потерпевших несовершеннолетних лиц, которым на момент совершения преступлений было от 8 до 17 лет.
У астраханца также была договоренность с 20-летней знакомой, которая находила для мужчины несовершеннолетних детей, среди них были и племянники девушки в возрасте 8 и 12 лет. Суд назначил экс-чиновнику 24 года лишения свободы в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении его знакомой выделено в отдельное производство, ей назначено наказание с учетом досудебного соглашения о сотрудничестве в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.
По поручению Председателя СКР руководителем следственного управления по Астраханской области местная жительница Нелля Силантьева награждена ведомственной медалью "За содействие". Именно благодаря ее бдительности преступники не смогли избежать наказания.
10 марта прошлого года в полицию обратилась жительница Ленинского района Нелля Силантьева, которая сообщила, что ее сосед "водит в квартиру детей". Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия для проверки сообщения. Хозяин квартиры попытался убежать, выпрыгнув из окна второго этажа, но его все равно задержали.
Как выяснило следствие, 54-летний астраханец Виталий Курсков арендовал квартиру, куда на протяжении двух лет приглашал несовершеннолетних и где совершал с ними развратные действия и половые сношения за деньги. При обыске квартиры оперативники обнаружили фотоаппарат, видеокамеру, а также ноутбуки и электронные носители, содержащие более 1400 изображений и видеозаписей порнографического характера с неустановленными, в том числе несовершеннолетними лицами. При изучении видеозаписей следователи установили 10 потерпевших несовершеннолетних лиц, которым на момент совершения преступлений было от 8 до 17 лет.
У астраханца также была договоренность с 20-летней знакомой, которая находила для мужчины несовершеннолетних детей, среди них были и племянники девушки в возрасте 8 и 12 лет. Суд назначил экс-чиновнику 24 года лишения свободы в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении его знакомой выделено в отдельное производство, ей назначено наказание с учетом досудебного соглашения о сотрудничестве в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.
По поручению Председателя СКР руководителем следственного управления по Астраханской области местная жительница Нелля Силантьева награждена ведомственной медалью "За содействие". Именно благодаря ее бдительности преступники не смогли избежать наказания.