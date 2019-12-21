Происшествия

53 минуты назад

В Усмани горела баня

2 196
#МЧС #пожар
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В Усмани горела баня

Обошлось без жертв.

Сегодня вечером в Усмани на улице Советской, 33 загорелась баня.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, возгорание было ликвидировано на площади 24 квадратных метра. В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются.

Фото из сообщества "Подслушано Усмань".
2 196
#МЧС #пожар
1

Комментарии (2)

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???

19 минут назад
Субботник был? Менты и шмары целы?
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Один

22 минуты назад
С х*я ли баня загорелась
ответить

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