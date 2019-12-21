В Усмани горела баня

Обошлось без жертв.

Сегодня вечером в Усмани на улице Советской, 33 загорелась баня.



По данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, возгорание было ликвидировано на площади 24 квадратных метра. В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются.



Фото из сообщества "Подслушано Усмань".

