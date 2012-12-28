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сегодня, 07:23
2

Ураган валил в Задонске деревья и столбы

О непогоде предупреждали спасатели.

В пятницу вечером на Задонск обрушился ливень, сверкали молнии и гремел гром. Ураганный ветер валил деревья и столбы.

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По сообщению пользователей соцсетей, в некоторых частях города света нет до сих пор.








Предупреждение спасателей, распространенное в пятницу, актуально и для субботы. Сегодня возможны грозы с ливнями, градом и порывами ветра скоростью до 17 м/c.

Фото: vk.com/zadonskmycity
гроза
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Сокол
41 минуту назад
Начинают работать, когда уже повалены деревья. Нет в городе служб, где удаляют старые деревья, отпиливают переросшие. А сколько сколько сухих по городу. Вечно денег нет. А когда они будут?
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не-а чё
сегодня, 08:42
Гнилые деревья и столбы. Ветер помог бездельникам.
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