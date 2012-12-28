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Происшествия
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сегодня, 07:23
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Ураган валил в Задонске деревья и столбы
О непогоде предупреждали спасатели.
По сообщению пользователей соцсетей, в некоторых частях города света нет до сих пор.
Предупреждение спасателей, распространенное в пятницу, актуально и для субботы. Сегодня возможны грозы с ливнями, градом и порывами ветра скоростью до 17 м/c.
Фото: vk.com/zadonskmycity
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