Утро, небольшая очередь и седой волонтер: как одна из АЗС встретиА бензиновый «чёт-нечет»

Спецтранспорт едет через «кирпич», водители от нечего делать ищут невест в очереди, а 63-летний сотрудник МУП «Липецктеплосеть» вышел работать волонтером.

Сегодня ночью начал действовать новый порядок заправки бензином на липецких АЗС: по чётно-нечётной системе. Дата сегодня нечётная и заправляться могут владельцы машин с номерами, начинающимися на 1, 3, 5, 7, 9. Рано утром мы побывали на заправке «Роснефти» у кольца улиц Стаханова, Минской и Воронежского шоссе, чтобы посмотреть как работает система.Эту АЗС мы выбрали по одной причине: по словам водителей, на ней всегда есть бензин. Также изображение этой заправки горело зеленым в и запущенном вчера приложении мониторинга заправок. Но как оказалось, нам и ещё двум десяткам водителей не слишком повезло —эта АЗС одна из четрёх в городе, что по утрам и вечерам приоритетно обслуживают спецтранспорт.В 06:15 перед заправкой выстроилась небольшая, машин в 20-25, очередь: водители уткнулись в замотанный сигнальной лентой въезд!— Почему нет никаких объявлений? Почему мы не знаем, что происходит? — возмущается пожилой мужчина, второй в очереди. — Я пошел на заправку, а мне сказали, что с 7 до 10 часов тут заправляют только спецтранспорт! Кстати, и табло на АЗС с прочерками. Есть ли тут вообще бензин?Удивительно, но нарушитель нового порядка в очереди только один. Поняв свою оплошность, водитель, номер машины которого начинается на «6», чертыхается и уезжает.Очень терпеливо себя ведет водитель «Фольксвагена» Лариса. Она приехала в 05:30 и собирается ждать до 10 часов — вчера она мотнулась по двум заправкам, отстояла очереди, а бензин дважды закончился перед ее носом.Сотрудницы заправки корреспондента встречают недружелюбно. Говорят, что о работе на спецтранспорт по утрам и вечерам, узнали только сегодня. Они успели развесить соответствующие объявления колонках, а вот до въезда на АЗС, где стала набираться очередь, не дошли в силу занятости. «Вот придут в семь часов волонтеры, они все людям и расскажут!»А есть ли бензин на АЗС? На этот простой вопрос долго не отвечают, мнутся, а потом говорят — да, есть. И действительно, через полчаса сотрудница «Роснефти» включает табло, набирая на нем уже иные, не вчерашние, цены.На выезде с заправки стоят два патрульных автомобиля ДПС. Автоинспекторы с этого дня теперь дежурят на каждой заправке «Роснефти» в Липецкой области. Но ведь патрулей и без того мало!— Мы уедем с заправки только на аварию. С пострадавшими! — поднимает вверх указательный палец лейтенант полиции.Чтобы не скучать, гаишники тормозят проезжающие мимо машины и проводят какие-то беседы с водителями. Но тут же срываются с места, когда очередь на заправку вдруг подрезает фура. «Убирай фуру отсюда! Убирай, что непонятно-то?» — кричит в громкоговоритель нарушителю инспектор: в этом месте, у ресторана «Тайга», Воронежское шоссе двухполосное на выезд из Липецка. Фура, хвост которой остался на второй полосе, явно провоцировала выезд водителей на встречку, создавала аварийную ситуацию.— Как мне заехать на заправку, если въезд на нее замотан лентой? — спрашивает молодой человек на машине с четными номерами. Он не нарушитель, а водитель того самого спецтранспорта. Оказалось, в числе таких машин весь государственный, муниципальный и коммунальный транспорт. Этот, например, молодой человек работает в аварийке одной из управляющих компаний. Ему, кстати, предлагают заезжать на АЗС со стороны выезда с нее. Но там же кирпич! Но гаишники говорят: езжай через кирпич.В то же время на въезде на заправку какая-то женщина убирает конусы, разматывает сигнальную ленту. В очереди заволновались: а что? а вдруг? Но оказалось, что женщина — сотрудница АЗС. У нее смена — с 7 утра. Въехав на заправку, она снова наматывает на вход ленту.— Я ничего не знаю. Я еще не была на работе, — говорит она обеспокоенным длительным ожиданием людям.На заправку заезжает новенькая, с иголочки «Ока!» Как так? Как она сохранила свою свежесть? Ее водителем оказывается заправщик Сергей. На вопрос из анекдота «Какака?» отвечает, что не нарадуется на свою ласточку.— По трассе ест 4 литра, по городу — пять с половиной! Я на ней к себе в Белоруссию езжу!«Оке» — 34 года! Купив машину, Сергей разобрал ее на части, поменял все, что можно, заново покрасил. Теперь он на коне, у которого всегда есть корм.… Так как делать нечего, водители разбиваются на кружки по интересам. Нашла себе подружку Лариса и они что-то там обсуждают свое, женское. Трое мужчин в возрасте, конечно, трут про политику. Из разговора следует, что все проблемы с бензином спровоцировали олигархи. «Хотят догнать цену на государственных заправках до 80 рублей, а пока прячут топливо по своим закромам». Мнение это однозначное.— Не понимаю, почему можно заправлять только 30 литров? Наукой доказано, что бензобак всегда должен быть по возможности полным, ведь бензин охлаждает двигатель, — уверенно заявляет самый пожилой водитель, Николай Викторович, который стоит в очереди первым с 4 часов утра.— Женщина в такой очереди может найти себе мужа, а молодой человек — невесту, — смеются водители.На АЗС — тишь и гладь. Никаких посетителей! Только в отсеке для отдыхающих, где клиенты заправки могут попить чаю и булочкой, сидит седой мужчина в оранжевом жилете. 63-летний электромонтер МУП «Липецктеплосеть» Олег Демидов — волонтер, как и его 32-летний коллега — водитель МУПа.Волонтерам выдают по большому листу бумаги с указанием об обслуживании спецтранспорта, и они расходятся по постам. Олег Демидов идет к выезду с АЗС, его коллега — ко входу.Правительство области опубликовало список АЗС, на которых с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 в приоритетном порядке обслуживается спецтранспорт: машины скорой помощи, МЧС, коммунальных службах, автобусы.№ АЗК/АЗС Адрес:211 / г. Грязи, ул. Чапаева 2-я, строение 67а;204 / г. Данков, ул. Зайцева, дом 21;215 / г. Елец, ул. Задонская, здание 116;202 / с. Красное, территория автомобильная дорога Становое-Троекурово-Лебедянь, километр 36-й, здание 1;269 / г. Лебедянь, ул. Л. Толстого, дом 72;267 / пос. Лев Толстой, ул. Калинина, сооружение 21а;203 / г. Липецк, шоссе Воронежское, сооружение 2 корпус 1;209 / г. Липецк, ул. З. Космодемьянской, земельный участок 259;222 / г. Липецк, ул. Московская, земельный участок 81;254 / г. Липецк, ул. Ковалева, сооружение 124 корпус 1;248 / с. Становое, ул. Московская, здание 2;206 / с. Тербуны, ул. Октябрьская, дом 1;263 / г. Чаплыгин, ул. М. Горького, здание 130.