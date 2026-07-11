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Общество
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сегодня, 09:43
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Утро, небольшая очередь и седой волонтер: как одна из АЗС встретиА бензиновый «чёт-нечет»
Спецтранспорт едет через «кирпич», водители от нечего делать ищут невест в очереди, а 63-летний сотрудник МУП «Липецктеплосеть» вышел работать волонтером.
Эту АЗС мы выбрали по одной причине: по словам водителей, на ней всегда есть бензин. Также изображение этой заправки горело зеленым в и запущенном вчера приложении мониторинга заправок. Но как оказалось, нам и ещё двум десяткам водителей не слишком повезло —эта АЗС одна из четрёх в городе, что по утрам и вечерам приоритетно обслуживают спецтранспорт.
В 06:15 перед заправкой выстроилась небольшая, машин в 20-25, очередь: водители уткнулись в замотанный сигнальной лентой въезд!
— Почему нет никаких объявлений? Почему мы не знаем, что происходит? — возмущается пожилой мужчина, второй в очереди. — Я пошел на заправку, а мне сказали, что с 7 до 10 часов тут заправляют только спецтранспорт! Кстати, и табло на АЗС с прочерками. Есть ли тут вообще бензин?
Удивительно, но нарушитель нового порядка в очереди только один. Поняв свою оплошность, водитель, номер машины которого начинается на «6», чертыхается и уезжает.
Очень терпеливо себя ведет водитель «Фольксвагена» Лариса. Она приехала в 05:30 и собирается ждать до 10 часов — вчера она мотнулась по двум заправкам, отстояла очереди, а бензин дважды закончился перед ее носом.
Сотрудницы заправки корреспондента встречают недружелюбно. Говорят, что о работе на спецтранспорт по утрам и вечерам, узнали только сегодня. Они успели развесить соответствующие объявления колонках, а вот до въезда на АЗС, где стала набираться очередь, не дошли в силу занятости. «Вот придут в семь часов волонтеры, они все людям и расскажут!»
А есть ли бензин на АЗС? На этот простой вопрос долго не отвечают, мнутся, а потом говорят — да, есть. И действительно, через полчаса сотрудница «Роснефти» включает табло, набирая на нем уже иные, не вчерашние, цены.
На выезде с заправки стоят два патрульных автомобиля ДПС. Автоинспекторы с этого дня теперь дежурят на каждой заправке «Роснефти» в Липецкой области. Но ведь патрулей и без того мало!
— Мы уедем с заправки только на аварию. С пострадавшими! — поднимает вверх указательный палец лейтенант полиции.
Чтобы не скучать, гаишники тормозят проезжающие мимо машины и проводят какие-то беседы с водителями. Но тут же срываются с места, когда очередь на заправку вдруг подрезает фура. «Убирай фуру отсюда! Убирай, что непонятно-то?» — кричит в громкоговоритель нарушителю инспектор: в этом месте, у ресторана «Тайга», Воронежское шоссе двухполосное на выезд из Липецка. Фура, хвост которой остался на второй полосе, явно провоцировала выезд водителей на встречку, создавала аварийную ситуацию.
— Как мне заехать на заправку, если въезд на нее замотан лентой? — спрашивает молодой человек на машине с четными номерами. Он не нарушитель, а водитель того самого спецтранспорта. Оказалось, в числе таких машин весь государственный, муниципальный и коммунальный транспорт. Этот, например, молодой человек работает в аварийке одной из управляющих компаний. Ему, кстати, предлагают заезжать на АЗС со стороны выезда с нее. Но там же кирпич! Но гаишники говорят: езжай через кирпич.
В то же время на въезде на заправку какая-то женщина убирает конусы, разматывает сигнальную ленту. В очереди заволновались: а что? а вдруг? Но оказалось, что женщина — сотрудница АЗС. У нее смена — с 7 утра. Въехав на заправку, она снова наматывает на вход ленту.
— Я ничего не знаю. Я еще не была на работе, — говорит она обеспокоенным длительным ожиданием людям.
На заправку заезжает новенькая, с иголочки «Ока!» Как так? Как она сохранила свою свежесть? Ее водителем оказывается заправщик Сергей. На вопрос из анекдота «Какака?» отвечает, что не нарадуется на свою ласточку.
— По трассе ест 4 литра, по городу — пять с половиной! Я на ней к себе в Белоруссию езжу!
«Оке» — 34 года! Купив машину, Сергей разобрал ее на части, поменял все, что можно, заново покрасил. Теперь он на коне, у которого всегда есть корм.
… Так как делать нечего, водители разбиваются на кружки по интересам. Нашла себе подружку Лариса и они что-то там обсуждают свое, женское. Трое мужчин в возрасте, конечно, трут про политику. Из разговора следует, что все проблемы с бензином спровоцировали олигархи. «Хотят догнать цену на государственных заправках до 80 рублей, а пока прячут топливо по своим закромам». Мнение это однозначное.
— Не понимаю, почему можно заправлять только 30 литров? Наукой доказано, что бензобак всегда должен быть по возможности полным, ведь бензин охлаждает двигатель, — уверенно заявляет самый пожилой водитель, Николай Викторович, который стоит в очереди первым с 4 часов утра.
— Женщина в такой очереди может найти себе мужа, а молодой человек — невесту, — смеются водители.
На АЗС — тишь и гладь. Никаких посетителей! Только в отсеке для отдыхающих, где клиенты заправки могут попить чаю и булочкой, сидит седой мужчина в оранжевом жилете. 63-летний электромонтер МУП «Липецктеплосеть» Олег Демидов — волонтер, как и его 32-летний коллега — водитель МУПа.
Волонтерам выдают по большому листу бумаги с указанием об обслуживании спецтранспорта, и они расходятся по постам. Олег Демидов идет к выезду с АЗС, его коллега — ко входу.
PS. Правительство области опубликовало список АЗС, на которых с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 в приоритетном порядке обслуживается спецтранспорт: машины скорой помощи, МЧС, коммунальных службах, автобусы.
№ АЗК/АЗС Адрес:
211 / г. Грязи, ул. Чапаева 2-я, строение 67а;
204 / г. Данков, ул. Зайцева, дом 21;
215 / г. Елец, ул. Задонская, здание 116;
202 / с. Красное, территория автомобильная дорога Становое-Троекурово-Лебедянь, километр 36-й, здание 1;
269 / г. Лебедянь, ул. Л. Толстого, дом 72;
267 / пос. Лев Толстой, ул. Калинина, сооружение 21а;
203 / г. Липецк, шоссе Воронежское, сооружение 2 корпус 1;
209 / г. Липецк, ул. З. Космодемьянской, земельный участок 259;
222 / г. Липецк, ул. Московская, земельный участок 81;
254 / г. Липецк, ул. Ковалева, сооружение 124 корпус 1;
248 / с. Становое, ул. Московская, здание 2;
206 / с. Тербуны, ул. Октябрьская, дом 1;
263 / г. Чаплыгин, ул. М. Горького, здание 130.
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