Руководитель организации по оказанию соцуслуг обвиняется в присвоении денег

Женщина завышала сумму помощи нуждающимся и разницу забирала себе.

В отношении 31-летней управляющей учреждения в Грязинском округе, работающего со льготниками, возбуждено дело по факту хищения казенных денег.Следственный отдел ОМВД России «Грязинский» классифицировал эпизод по ч. 3 ст. 160 УК РФ, подразумевающий крупную растрату с использованием должностного статуса.Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в период с декабря 2025‑го по февраль 2026-го злоумышленница систематически завышала суммы в реестрах на соцвыплаты, а затем инкассировала образовавшуюся разницу и присваивала её. При этом часть остатка она легально получала через банк, а вторую часть забирала наличными.Женщина присвоила 320 тысяч рублей. Вскрыть схему помогли оперативники из отдела экономической безопасности и противодействия коррупцииПодозреваемая созналась в содеянном, вернула потерпевшей стороне 210 тыс. рублей и раскаялась. Теперь ей грозит суд. Максимальное наказание по этой статье достигает шести лет лишения свободы.