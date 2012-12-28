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Происшествия
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сегодня, 08:05
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Руководитель организации по оказанию соцуслуг обвиняется в присвоении денег
Женщина завышала сумму помощи нуждающимся и разницу забирала себе.
Следственный отдел ОМВД России «Грязинский» классифицировал эпизод по ч. 3 ст. 160 УК РФ, подразумевающий крупную растрату с использованием должностного статуса.
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в период с декабря 2025‑го по февраль 2026-го злоумышленница систематически завышала суммы в реестрах на соцвыплаты, а затем инкассировала образовавшуюся разницу и присваивала её. При этом часть остатка она легально получала через банк, а вторую часть забирала наличными.
Женщина присвоила 320 тысяч рублей. Вскрыть схему помогли оперативники из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции
Подозреваемая созналась в содеянном, вернула потерпевшей стороне 210 тыс. рублей и раскаялась. Теперь ей грозит суд. Максимальное наказание по этой статье достигает шести лет лишения свободы.
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