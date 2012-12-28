На Соколе горел дом

Огонь уничтожил веранду, пострадали соседние строения.

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На улице Демьяна Бедного в Липецке в пятницу произошел пожар. Очевидцы, приславшие в редакцию видео рассказали, что огонь бушевал так, что существовала опасность возгорания соседних домов, но благодаря действиям пожарных, примечавшихся мгновенно, огонь быстро потушили. Но во время возгорания веранды оплавился сайдинг соседних строений.— 10 июля в 14:16 поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Демьяна Бедного. На тушение пожара было привлечено 3 единицы техники и 15 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. На данный момент сотрудниками дознания МЧС России по Липецкой области проводится проверка и устанавливается причина пожара, — сообщили GOROD48 в региональном управлении МЧС.