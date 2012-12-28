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Происшествия
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21 минуту назад
На Соколе горел дом
Огонь уничтожил веранду, пострадали соседние строения.
— 10 июля в 14:16 поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Демьяна Бедного. На тушение пожара было привлечено 3 единицы техники и 15 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. На данный момент сотрудниками дознания МЧС России по Липецкой области проводится проверка и устанавливается причина пожара, — сообщили GOROD48 в региональном управлении МЧС.
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