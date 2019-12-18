По совету губернатора в Конь-Колодезе возродили систему подготовки спортсменов, как в СССР (ФОТО)

И первые результаты уже не заставили себя долго ждать.

Известная на всю страну стрелковая школа села Конь-Колодезь (Хлевенский район) в очередной раз удивила результатами. В Конь-Коледезе прошло открытое первенство школы по пулевой стрельбе – турнир начального уровня, в котором выступало немало дебютантов. Но сразу 7 человек (!) выполнили нормативы 3-го спортивного разряда, при этом прозанимавшись в школе всего… три месяца.

В стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров (упражнение ПП-20 – последняя цифра означает количество выстрелов) сильнейшими стали Марина Бурмистрова – 175 очков из 200 и Анна Носова – 172.

Спортсменкам по 10 лет, но они получили первый в своей жизни спортивный разряд. Девушек, а также ставшую бронзовым призером Софью Бунину – 159 очков тренирует в прошлом победительница первенства мира среди юниорок Ольга Сотникова.







Ольга Сотникова и ее ученицы

Разрядные нормативы покорились и ученицам начинающего тренера (и еще действующей спортсменки) Анастасии Подкауры, в этом году закончившей Воронежский институт физической культуры. В стрельбе из пневматической винтовки лежа с 20 метров (ВП-20) победила ее ученица Елена Кретинина – 179 очков из 200.

В этом же виде норматив 3-го разряда выполнили Евгения Санина – 175 очков, Арина Балашова, Вероника Захарова, Виктория Воронина – по 168.







Призеры соревнований и их тренеры



Директор СШОР имени А. М. Никулина Игорь Никулин объяснил успехи в подготовке подрастающего поколения изменениями в подготовке, точнее – возвратом к давно забытому, но проверенному варианту.

- Все эти девочки – воспитанницы специализированного спортивного класса, который мы возродили минувшей осенью по рекомендации губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, - заявил Никулин, - Особенность спецклассов в том, что расписание школьных уроков подстроено под график тренировок, поэтому подростки могут одинаково хорошо и учиться и добиваться у спехов в спорте. Ученики спецклассов имеют возможность и чаще участвовать в соревнованиях. В советские времена эта система зарекомендовала себя с наилучшей стороны, и на примере прошедших соревнований мы можем сделать вывод, что она не потеряла актуальности в наши дни.

Напомним, что осенью по инициативе Игоря Артамонова специализированные классы появились в Конь-Коледезе (стрельба) и Грязях (футбол). Впрочем, чтобы довести уровень современной подготовки до той, которая была в СССР еще многое предстоит сделать. К примеру, в советские времена ученики специализированных спортивных классов обеспечивались бесплатным специальным питанием за счет государства.