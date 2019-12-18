Годовалый ребенок погиб при купании в душевой кабине

16 декабря в селе Малый Хомутец Добровского района погиб годовалый ребенок. По факту гибели малыша Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).«Взрослые оставили его в ванне душевой кабины, наполненной водой, и отлучились по своим делам. Вернувшись, обнаружили мальчика без признаков жизни. Прибывшая бригада «скорой помощи» констатировала смерть младенца», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.Сейчас проводится судебная экспертиза, которая должна установить причину смерти ребенка.