Общество

47 минут назад

Годовалый ребенок погиб при купании в душевой кабине

6 1423
#несчастный случай
Годовалый ребенок погиб при купании в душевой кабине
16 декабря в селе Малый Хомутец Добровского района погиб годовалый ребенок. По факту гибели малыша Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Взрослые оставили его в ванне душевой кабины, наполненной водой, и отлучились по своим делам. Вернувшись, обнаружили мальчика без признаков жизни. Прибывшая бригада «скорой помощи» констатировала смерть младенца», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

Сейчас проводится судебная экспертиза, которая должна установить причину смерти ребенка.

6 1423
#несчастный случай

Комментарии (6)

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20 минут назад
Дебилы,ой дебилы.Бог вам судья.
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Валетов

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По своим делам???? Долбиться пошли колхозники!
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Епт

29 минут назад
Поколение ЕГЭ - это страшно для окружающих, для самих себя, для всей страны!
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мужик

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Не надо и американцам усыновлять. Мы сошли с ума?
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