Происшествия

58 минут назад

В Липецк сгорел очередной евроконтейнер

7 666
#поджог
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Сегодня в Липецке во дворе дома № 58 на улице Октябрьской возник пожар на мусорной площадке.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, огнем был уничтожен пластиковый мусорный контейнер. С начала месяца это пятый уничтоженный огнем евроконтейнер.
7 666
#поджог

Комментарии (7)

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Берия

50 секунд назад
Из искры возгорится пламя, девиз газеты революции Искра.
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Правда

2 минуты назад
В этом дворе это уже не первый контейнер.
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кто то

5 минут назад
Это хозяева ВАЗов завидуют успешным иномарководам
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" Взвейтесь кострами синие ночи "!.

37 минут назад
Близится эра светлых годов , Гражданская война скоро ,всегда "будь готов "!.
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Скорее всего,

46 минут назад
Быдло местное развлекается так!
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Это

50 минут назад
Хохлы
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Обкуренный участковый

52 минуты назад
Они горят от стыда.
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