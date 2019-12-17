В Липецк сгорел очередной евроконтейнер

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Сегодня в Липецке во дворе дома № 58 на улице Октябрьской возник пожар на мусорной площадке.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, огнем был уничтожен пластиковый мусорный контейнер. С начала месяца это пятый уничтоженный огнем евроконтейнер.

