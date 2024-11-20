Общество
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52 минуты назад
Сегодня в Липецке: день картофеля, победа над ВИЧ и найти хорошую работу стало проще, чем работника
Информационная картина наступившего дня.
Температура днём составит от 0 до -2 градусов, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.
Отключение воды
С 9:00 и до окончания ремонтных работ холодная вода будет отсутствовать в здании на проспекте Победы. 8.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 останутся без электричества жители улиц А.Г. Кочеткова, 2, 4а; Арсеньева, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63; Баумана; Белорусской; Брюллова; Стасова, 26 - 40; переулка Космического, 36; садоводчества «Сокол», 1142, 1148, 1149, 1174, 1175, 1176, 1179, 1192, 1199а, 1205а. В потёмки погрузятся Липецкий техникум сервиса и дизайна и Липецкий торгово-технологический техникум.
Пробки
Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.
Станцуем под Глинку
В детской школе искусств №1 (ул. Интернациональная, 53а) в 18:00 состоится концерт «Танцевальная мозаика» (6+).
Важно знать!
В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 14:30 пройдёт игра-тренинг «Знать, чтобы не оступиться» (16+)
Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Участие бесплатно.
К слову, международные информагенства уже сообщают о победе человечества над ВИЧ. Препарат, убивающий вирус, показал эффективность в 99%. Лекарство прошло последнюю стадию испытаний — из 2179 человек лишь у двоих не сформировался иммунитет к вирусу. Для защиты от инфекции хватит всего два укола в год. Любопытно, помешают ли санкции доставить лекарство в Россию? Или мы, терпеливый народ, подождём, когда изобретут своё?
День добровольца
Традиционное мероприятие состоится в Городском молодёжном центре (ул. Гагарина, 35а). Оно будет посвящено чествованию и поддержке волонтёров (6+).
Лучших тружеников-бессребреников наградят (вероятно, чем-то недорогим), а остальным расскажут о пользе волонтёрства, чтобы те примкнули к стройным рядам. Само собой, мероприятие будет бесплатным.
Картины маслом от прокурора
В Центре изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 98) и продолжает свою работу выставка картин, написанных сотрудниками прокуратуры «Прокуроры и мир искусства» (6+).
Особенно актуально сходить именно сегодня – в день юриста. Выставка довольно любопытная и в новом свете представляет «людей в синих мундирах» - показывает, что они не только шить, но ещё и рисовать умеют.
Ежедневно с 11:00 до 19:00.
Картофель
Считается, что именно 3 декабря Христофор Колумб в 1586 году привёл в Англию из Нового Света первый картофель. Всего за какое-то столетие с небольшим новое лакомство добралось и до русских городов.
Сейчас наш регион – один из ведущих в стране производителей картофеля. По данным мониторинга GOROD48, за последнюю неделю он даже подешевел – на целых 8 % и на рынках стоит около 50 рублей за килограмм. Кто помнит цену картофеля в прошлом году?
Ещё в этот день группа «The Beatles» в 1965 году представила новый альбом «Rubber Soul»; в 1992 году было отправлено первое в мире СМС, в 1994 году Sony представила свою первую игровую консоль PlayStation. Ну и в 1989 году официально было объявлено об окончании «холодной войны». Президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв заявили, что их страны не являются противниками. Вот времена то были, Господи…
Новая тысячерублёвка
Липчане вместе с жителями всей страны могут принять участие в выборе нового дизайна тысячерублёвой купюры.
На странице для голосования представлен список 25 имеющих культурную и историческую значимость объектов из разных регионов Приволжья. Каждый участник голосования может выбрать только один объект, голосовать можно до полудня 12 декабря здесь.
«Не компании буду выбирать сотрудников, а сотрудники – компании»
- Дешевой рабочей силы больше не будет;
- Искать людей будет еще сложнее, дольше и дороже;
- Компании будут вынуждены переходить на непрерывный подбор персонала;
- Не компании будут выбирать сотрудников, а сотрудники — компании;
- Сократится разрыв в зарплатах между Москвой и регионами.
По мнению, сотрудников сервиса, основным трендом на рынке труда в ближайшие годы станет удержание рабочей силы. Помимо денежного вознаграждения в этом будут помогать обучение, удобные графики работы, интересные задачи, понятные карьерные траектории.
Дорогие липчане! Желаем вам плодотворного рабочего дня и не менее полезных пауз в работе, которые вы посвятите чтению новостей на GOROD48. Не оставляйте без присмотра этот безумный мир, интересуйтесь происходящими в нём событиями. Тем более что жителям Липецкой области не нужно лазать по всему Интернету: всё новости уже почти два девятилетия наши люди привыкли читать на сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Ждём вас на сайте снова и снова.
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