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52 минуты назад

Сегодня в Липецке: день картофеля, победа над ВИЧ и найти хорошую работу стало проще, чем работника

Информационная картина наступившего дня.

Около нуля

Температура днём составит от 0 до -2 градусов, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

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Отключение воды

С 9:00 и до окончания ремонтных работ холодная вода будет отсутствовать в здании на проспекте Победы. 8.

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С 10:00 до конца ремонта придется терпеть без удобств в домах на улицах Катукова, 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 40, 40а, 42, 38, 44; Крайней 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11; Кривенкова, стр. 2а, 3, 5, 7; Мичурина, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г; Октябрьской, 73; Стаханова, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34; а также на проспекте 60 лет СССР, 41, 43, 45, 47; на бульваре Шубина, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5а, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 останутся без электричества жители улиц А.Г. Кочеткова, 2, 4а; Арсеньева, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63; Баумана; Белорусской; Брюллова; Стасова, 26 - 40; переулка Космического, 36; садоводчества «Сокол», 1142, 1148, 1149, 1174, 1175, 1176, 1179, 1192, 1199а, 1205а. В потёмки погрузятся Липецкий техникум сервиса и дизайна и Липецкий торгово-технологический техникум.

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В промежутке с 09:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учета на срок до 3-х часов обесточат дома на улицах Монтажников, 3а; Московской, 6а, 6е, 109а; Юношеской, 21.

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


Станцуем под Глинку

В детской школе искусств №1 (ул. Интернациональная, 53а) в 18:00 состоится концерт «Танцевальная мозаика» (6+).

В программе прозвучат произведения М. Глинки, А. Дворжака, Д. Шостаковича, К. Андерсена, М. Теодоракиса и П. Сарасате. Перед зрителями выступят ансамбль русских народных инструментов «Мозаика» (руководитель – В. Камбалина), солисты Липецкой государственной филармонии Михаил Вербицкий (тенор) и Наталья Плюснина (сопрано).

Важно знать!

В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 14:30 пройдёт игра-тренинг «Знать, чтобы не оступиться» (16+)

Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Участие бесплатно.

К слову, международные информагенства уже сообщают о победе человечества над ВИЧ. Препарат, убивающий вирус, показал эффективность в 99%. Лекарство прошло последнюю стадию испытаний — из 2179 человек лишь у двоих не сформировался иммунитет к вирусу. Для защиты от инфекции хватит всего два укола в год. Любопытно, помешают ли санкции доставить лекарство в Россию? Или мы, терпеливый народ, подождём, когда изобретут своё?

День добровольца

Традиционное мероприятие состоится в Городском молодёжном центре (ул. Гагарина, 35а). Оно будет посвящено чествованию и поддержке волонтёров (6+). 

Лучших тружеников-бессребреников наградят (вероятно, чем-то недорогим), а остальным расскажут о пользе волонтёрства, чтобы те примкнули к стройным рядам. Само собой, мероприятие будет бесплатным.

Картины маслом от прокурора

В Центре изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 98) и продолжает свою работу выставка картин, написанных сотрудниками прокуратуры «Прокуроры и мир искусства» (6+).

Особенно актуально сходить именно сегодня – в день юриста. Выставка довольно любопытная и в новом свете представляет «людей в синих мундирах» - показывает, что они не только шить, но ещё и рисовать умеют.

Ежедневно с 11:00 до 19:00.

Картофель

Считается, что именно 3 декабря Христофор Колумб в 1586 году привёл в Англию из Нового Света первый картофель. Всего за какое-то столетие с небольшим новое лакомство добралось и до русских городов.

Сейчас наш регион – один из ведущих в стране производителей картофеля. По данным мониторинга GOROD48, за последнюю неделю он даже подешевел – на целых 8 % и на рынках стоит около 50 рублей за килограмм. Кто помнит цену картофеля в прошлом году?

Ещё в этот день группа «The Beatles» в 1965 году представила новый альбом «Rubber Soul»; в 1992 году было отправлено первое в мире СМС, в 1994 году Sony представила свою первую игровую консоль PlayStation. Ну и в 1989 году официально было объявлено об окончании «холодной войны». Президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв заявили, что их страны не являются противниками. Вот времена то были, Господи…

Новая тысячерублёвка

Липчане вместе с жителями всей страны могут принять участие в выборе нового дизайна тысячерублёвой купюры.

Известно, что она будет посвящена Приволжскому федеральному округу, на лицевой стороне будет изображён Нижний Новгород, это утвердили ещё в 2023 года, а вот что разместится на оборота – решается сейчас.
На странице для голосования представлен список 25 имеющих культурную и историческую значимость объектов из разных регионов Приволжья. Каждый участник голосования может выбрать только один объект, голосовать можно до полудня 12 декабря здесь.

И просьба отнестись к опросу ответственно: возможно вам этой купюрой в недалёком будущем в маршрутке расплачиваться.


«Не компании буду выбирать сотрудников, а сотрудники – компании»

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob дал свой прогноз, что станет с рынком труда в России в 2025 году. Вот его основные положения:

- Дешевой рабочей силы больше не будет;

- Искать людей будет еще сложнее, дольше и дороже;

- Компании будут вынуждены переходить на непрерывный подбор персонала;

- Не компании будут выбирать сотрудников, а сотрудники — компании;

- Сократится разрыв в зарплатах между Москвой и регионами.

По мнению, сотрудников сервиса, основным трендом на рынке труда в ближайшие годы станет удержание рабочей силы. Помимо денежного вознаграждения в этом будут помогать обучение, удобные графики работы, интересные задачи, понятные карьерные траектории.

В выигрыше останутся компании, которые первыми поймут, что нужно расширять воронку набора, т.е. снимать лишние барьеры по полу, возрасту, местоположению, начнут не на словах, а на деле выстроить процессы обучения и адаптации сотрудников, научатся работать с молодёжью. Последнее – это, например, учитывать, что молодежь предпочитает письменные формы коммуникации (мессенджеры, а не звонки), что необходимо будет учитывать и специалистам HR.

Дорогие липчане! Желаем вам плодотворного рабочего дня и не менее полезных пауз в работе, которые вы посвятите чтению новостей на GOROD48. Не оставляйте без присмотра этот безумный мир, интересуйтесь происходящими в нём событиями. Тем более что жителям Липецкой области не нужно лазать по всему Интернету: всё новости уже почти два девятилетия наши люди привыкли читать на сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Ждём вас на сайте снова и снова.
Сегодня в Липецке
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