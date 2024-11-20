Сегодня в Липецке: день картофеля, победа над ВИЧ и найти хорошую работу стало проще, чем работника

Информационная картина наступившего дня.

Температура днём составит от 0 до -2 градусов, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.











С 9:00 и до окончания ремонтных работ холодная вода будет отсутствовать в здании на проспекте Победы. 8.













С 9:00 до 17:00 останутся без электричества жители улиц А.Г. Кочеткова, 2, 4а; Арсеньева, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63; Баумана; Белорусской; Брюллова; Стасова, 26 - 40; переулка Космического, 36; садоводчества «Сокол», 1142, 1148, 1149, 1174, 1175, 1176, 1179, 1192, 1199а, 1205а. В потёмки погрузятся Липецкий техникум сервиса и дизайна и Липецкий торгово-технологический техникум.













В детской школе искусств №1 (ул. Интернациональная, 53а) в 18:00 состоится концерт «Танцевальная мозаика» (6+).





Традиционное мероприятие состоится в Городском молодёжном центре (ул. Гагарина, 35а). Оно будет посвящено чествованию и поддержке волонтёров (6+).





Лучших тружеников-бессребреников наградят (вероятно, чем-то недорогим), а остальным расскажут о пользе волонтёрства, чтобы те примкнули к стройным рядам. Само собой, мероприятие будет бесплатным.

Липчане вместе с жителями всей страны могут принять участие в выборе нового дизайна тысячерублёвой купюры.









На странице для голосования представлен список 25 имеющих культурную и историческую значимость объектов из разных регионов Приволжья. Каждый участник голосования может выбрать только один объект, голосовать можно до полудня 12 декабря здесь





«Не компании буду выбирать сотрудников, а сотрудники – компании»









- Сократится разрыв в зарплатах между Москвой и регионами.

По мнению, сотрудников сервиса, основным трендом на рынке труда в ближайшие годы станет удержание рабочей силы. Помимо денежного вознаграждения в этом будут помогать обучение, удобные графики работы, интересные задачи, понятные карьерные траектории.





С 10:00 до конца ремонта придется терпеть без удобств в домах на улицах Катукова, 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 40, 40а, 42, 38, 44; Крайней 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11; Кривенкова, стр. 2а, 3, 5, 7; Мичурина, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г; Октябрьской, 73; Стаханова, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34; а также на проспекте 60 лет СССР, 41, 43, 45, 47; на бульваре Шубина, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5а, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.В промежутке с 09:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учета на срок до 3-х часов обесточат дома на улицах Монтажников, 3а; Московской, 6а, 6е, 109а; Юношеской, 21.Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.В программе прозвучат произведения М. Глинки, А. Дворжака, Д. Шостаковича, К. Андерсена, М. Теодоракиса и П. Сарасате. Перед зрителями выступят ансамбль русских народных инструментов «Мозаика» (руководитель – В. Камбалина), солисты Липецкой государственной филармонии Михаил Вербицкий (тенор) и Наталья Плюснина (сопрано).В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 14:30 пройдёт игра-тренинг «Знать, чтобы не оступиться»Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Участие бесплатно.К слову, международные информагенства уже сообщают о победе человечества над ВИЧ. Препарат, убивающий вирус, показал эффективность в 99%. Лекарство прошло последнюю стадию испытаний — из 2179 человек лишь у двоих не сформировался иммунитет к вирусу. Для защиты от инфекции хватит всего два укола в год. Любопытно, помешают ли санкции доставить лекарство в Россию? Или мы, терпеливый народ, подождём, когда изобретут своё?В Центре изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 98) и продолжает свою работу выставка картин, написанных сотрудниками прокуратуры «Прокуроры и мир искусства» (6+).Особенно актуально сходить именно сегодня – в день юриста. Выставка довольно любопытная и в новом свете представляет «людей в синих мундирах» - показывает, что они не только шить, но ещё и рисовать умеют.Ежедневно с 11:00 до 19:00.Считается, что именно 3 декабря Христофор Колумб в 1586 году привёл в Англию из Нового Света первый картофель. Всего за какое-то столетие с небольшим новое лакомство добралось и до русских городов.Сейчас наш регион – один из ведущих в стране производителей картофеля. По данным мониторинга GOROD48, за последнюю неделю он даже подешевел – на целых 8 % и на рынках стоит около 50 рублей за килограмм. Кто помнит цену картофеля в прошлом году?Ещё в этот день группа «The Beatles» в 1965 году представила новый альбом «Rubber Soul»; в 1992 году было отправлено первое в мире СМС, в 1994 году Sony представила свою первую игровую консоль PlayStation. Ну и в 1989 году официально было объявлено об окончании «холодной войны». Президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв заявили, что их страны не являются противниками. Вот времена то были, Господи…Известно, что она будет посвящена Приволжскому федеральному округу, на лицевой стороне будет изображён Нижний Новгород, это утвердили ещё в 2023 года, а вот что разместится на оборота – решается сейчас.И просьба отнестись к опросу ответственно: возможно вам этой купюрой в недалёком будущем в маршрутке расплачиваться.Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob дал свой прогноз, что станет с рынком труда в России в 2025 году. Вот его основные положения:- Дешевой рабочей силы больше не будет;- Искать людей будет еще сложнее, дольше и дороже;- Компании будут вынуждены переходить на непрерывный подбор персонала;- Не компании будут выбирать сотрудников, а сотрудники — компании;В выигрыше останутся компании, которые первыми поймут, что нужно расширять воронку набора, т.е. снимать лишние барьеры по полу, возрасту, местоположению, начнут не на словах, а на деле выстроить процессы обучения и адаптации сотрудников, научатся работать с молодёжью. Последнее – это, например, учитывать, что молодежь предпочитает письменные формы коммуникации (мессенджеры, а не звонки), что необходимо будет учитывать и специалистам HR.