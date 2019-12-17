Происшествия

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Безумец ворвался в дом соседа и избил его до смерти

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#убийство
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Безумец ворвался в дом соседа и избил его до смерти

Следствие настаивает на принудительном лечении 41-летнего мужчины. 

Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 41-летнего жителя села Чамлык Никольское Добринского района, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

«Следствием установлено, что в ночь на 12 июня 2019 года пьяный обвиняемый сломал навесной замок, проник в дом соседа и жестоко избил его. При этом мужчина нанес хозяину дома не менее 27 ударов руками и ногами по всему телу, причинив ему тупую травму живота и грудной клетки, и с места преступления скрылся. Потерпевший связался с родственниками по телефону и рассказал о произошедшем. Избитого мужчину госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, он умер от множественных переломов и повреждений внутренних органов», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

Во время расследования уголовного дела были проведены стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, а также комплекс судебных экспертиз.

Согласно выводам экспертов, обвиняемый психически болен и не способен осознавать характер своих действий.

Уголовное дело направлено в суд для назначения принудительного лечения.
6 1313
#убийство
1

Комментарии (6)

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30 секунд назад
в огонь бы эту мразь.в огонь
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Ушац

20 минут назад
Куёво без смертной казни, расплодилось этой твари, пипец!
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Баба Яга

20 минут назад
Доколе из-за психов будут гибнуть нормальные ?!
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Серый

24 минуты назад
А кто и зачем закрыл потерпевшего на нависной замок?
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от туда

25 минут назад
А если убить этого * за него посадят? Если нет нужно просто его убить а не лечить
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Пенсионер

31 минуту назад
Повесить эту тварь , не хрен тратить средства на него !
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