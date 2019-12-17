Безумец ворвался в дом соседа и избил его до смерти

Следствие настаивает на принудительном лечении 41-летнего мужчины.

Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 41-летнего жителя села Чамлык Никольское Добринского района, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.



«Следствием установлено, что в ночь на 12 июня 2019 года пьяный обвиняемый сломал навесной замок, проник в дом соседа и жестоко избил его. При этом мужчина нанес хозяину дома не менее 27 ударов руками и ногами по всему телу, причинив ему тупую травму живота и грудной клетки, и с места преступления скрылся. Потерпевший связался с родственниками по телефону и рассказал о произошедшем. Избитого мужчину госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, он умер от множественных переломов и повреждений внутренних органов», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.



Во время расследования уголовного дела были проведены стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, а также комплекс судебных экспертиз.



Согласно выводам экспертов, обвиняемый психически болен и не способен осознавать характер своих действий.



Уголовное дело направлено в суд для назначения принудительного лечения.

