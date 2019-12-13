В Липецкой области мокрый снег с дождем и до +2

В ближайшие сутки на погоду в Липецкой области окажет влияние западная периферия антициклона, возможны небольшие моросящие осадки в виде мороси и мокрого снега, местами туман, гололед, на дорогах местами гололедица.

15 и 16 декабря Скандинавский циклон принесет небольшие, местами умеренные осадки, местами ожидаются налипание мокрого снега и гололед. Среднесуточные температуры воздуха составят около нуля градусов, что на 5-6 градусов выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 декабря в Липецкой области облачно, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие снег и мокрый снег с дождем, туман, гололед, ночью на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.



В Липецке облачно, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 1 до 3 градусов мороза, днем она составит около нуля.



День 14 декабря стал самым теплым в Липецке в 1978 году, тогда в городе было +9 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 28 градусов мороза.



