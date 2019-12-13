Погода в Липецке

сегодня, 17:20

В Липецкой области мокрый снег с дождем и до +2

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В Липецкой области мокрый снег с дождем и до +2

В ближайшие сутки на погоду в Липецкой области окажет влияние западная периферия антициклона, возможны небольшие моросящие осадки в виде мороси и мокрого снега, местами туман, гололед, на дорогах местами гололедица. 

15 и 16 декабря Скандинавский циклон принесет небольшие, местами умеренные осадки, местами ожидаются налипание мокрого снега и гололед. Среднесуточные температуры воздуха составят около нуля градусов, что на 5-6 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 декабря в Липецкой области облачно, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие снег и мокрый снег с дождем, туман, гололед, ночью на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Липецке облачно, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 1 до 3 градусов мороза, днем она составит около нуля.

День 14 декабря стал самым теплым в Липецке в 1978 году, тогда в городе было +9 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 28 градусов мороза.

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Комментарии (1)

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васянчик

сегодня, 17:30
Лучше бы бот с произвольным именем * однотипный перл про морозы под тридцать!
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