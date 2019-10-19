Голы, передачи и драки – липчанин, которого прозвали «грозой олигархов», зажигает в ВХЛ

В Тамбове Бобылев стал героем матча, в Воронеже - знатно подрался.

Воспитанник липецкого хоккея Владимир Бобылев стал главным героем матча ВХЛ, в котором его «Торос» из Нефтекамска на выезде победил «Тамбов» - 2:1. 22-летний липчанин оказался причастен к обеим шайбам своей команды, на его счету гол и результативная передача.

На 29-й минуте Бобылев начал комбинацию, в результате которой его партнер по команде Даниил Алалакин открыл счет.

В середине третьего периода тамбовчане усилиями Вадима Хлопотова восстановили «статус-кво», но вскоре на 50-й минуте Бобылев забросил победную шайбу. Оказавшись по центру перед воротами, он добил каучуковый диск в сетку – 2:1. Наш земляк завершил встречу с показателем полезности «+2», проведя на льду 17 минут и 2 секунды



Бобылев №47.



Бобылев в нынешнем сезоне провел 15 матчей за «Торос», набрав 5 (2+3) очков. В Тамбове он провел пока свою лучшую игру в сезоне.

В составе «волков» на лед выходили липчанин Андрей Воронков (15:55 минут игрового времени) и защищавший в прошлом сезоне цвета «Липецка» в Национальной Молодежной хоккейной лиге (НМХЛ) Александр Ковальский (8:38). В отчетном матче они очков не набрали.

Воронков в нынешнем сезоне в 14-ти матчах заработал 4 (4+0) очка, на счету Ковальского в 12-ти матчах 1 (1+0) очко.

«Торос» сейчас занимает 7-е место в ВХЛ, «Тамбов» пока не попадает в зону плей-офф, идет на 26-м месте среди 34-х команд.

Остается добавить, что Бобылев снискал себе славу одного из главных тафгаев ВХЛ. В прошлом сезоне в играх плей-офф он преставился тем, что поколотил форварда питерского «Динамо» Павла Ротенберга, сына российского олигарха Аркадия Ротенберга. К слову, Бобылев помахал кулаками и в недавнем матче «Тороса» в Воронеже с «Бураном» (команда Нефтекамска выиграла – 3:2).







В середине второго периода после грязного силового приема воронежца Глеба Штайгера на льду вспыхнула массовая драка: Бобылеву выпало биться с Радиком Ахметгалиевым, которого он «вынес» за явным преимуществом.

Эпизод с дракой Бобылева на 1:29:37





Фото и видео ХК "Торос", ХК "Буран".

