Здоровье
сегодня, 10:16
Практически у каждого десятого пациента заподозрили рак
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В Липецке подведен итог профилактической акции.
В липецкой городской поликлинике №7 состоялась заключительная профилактическая акция «Онкодесант-2019». В этом году акция ежемесячно проходила в поликлиниках Липецка, сообщает региональное управление здравоохранения. В результате на приеме у врачей-онкологов побывали почти 1300 человек, подозрение на рак было выявлено у 120 пациентов.
В рамках акции специалисты регионального онкологического диспансера вели профилактический осмотр и консультативный прием липчан с целью ранней диагностики онкологических заболеваний. Врачи функциональной диагностики, врачи-рентгенологи и маммологи городских поликлиник проводили ультразвуковую диагностику молочных желез и маммографическое исследование. Помогали выявлять онкологическую патологию и врачи стоматологи-терапевты – к ним пациенты приходили на осмотр ротовой полости. Кроме того, для всех участников акции работали информационные площадки, где все желающие могли получить памятки по профилактике онкологических и других социально значимых заболеваний, а также употребления алкоголя и табакокурения.
Напомним, ранее территориальное управление Росздравнадзора по Липецкой области опубликовало отчет регионального управления здравоохранения о том, как оказывается онкологическая помощь липчанам. В документе раскрыты целевые показатели борьбы с раком и основные статистические данные по онкологии. Липецкая область успешно борется с раком в части раннего выявления онкологии, доле онкобольных с диагнозом, установленным более пяти лет назад, по показателю годовой летальности.
В рамках акции специалисты регионального онкологического диспансера вели профилактический осмотр и консультативный прием липчан с целью ранней диагностики онкологических заболеваний. Врачи функциональной диагностики, врачи-рентгенологи и маммологи городских поликлиник проводили ультразвуковую диагностику молочных желез и маммографическое исследование. Помогали выявлять онкологическую патологию и врачи стоматологи-терапевты – к ним пациенты приходили на осмотр ротовой полости. Кроме того, для всех участников акции работали информационные площадки, где все желающие могли получить памятки по профилактике онкологических и других социально значимых заболеваний, а также употребления алкоголя и табакокурения.
Напомним, ранее территориальное управление Росздравнадзора по Липецкой области опубликовало отчет регионального управления здравоохранения о том, как оказывается онкологическая помощь липчанам. В документе раскрыты целевые показатели борьбы с раком и основные статистические данные по онкологии. Липецкая область успешно борется с раком в части раннего выявления онкологии, доле онкобольных с диагнозом, установленным более пяти лет назад, по показателю годовой летальности.
19 2523
Остаться должен
Гость
Максим
Сселки
Т
Александр
Админисрация старается
Живу на ул
Екатерина
Поцеэнт