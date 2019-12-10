Здоровье

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Практически у каждого десятого пациента заподозрили рак

19 2523
#онкодесант #онкология
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Практически у каждого десятого пациента заподозрили рак

В Липецке подведен итог профилактической акции.

В липецкой городской поликлинике №7 состоялась заключительная профилактическая акция «Онкодесант-2019». В этом году акция ежемесячно проходила в поликлиниках Липецка, сообщает региональное управление здравоохранения. В результате на приеме у врачей-онкологов побывали почти 1300 человек, подозрение на рак было выявлено у 120 пациентов.

В рамках акции специалисты регионального онкологического диспансера вели профилактический осмотр и консультативный прием липчан с целью ранней диагностики онкологических заболеваний. Врачи функциональной диагностики, врачи-рентгенологи и маммологи городских поликлиник проводили ультразвуковую диагностику молочных желез и маммографическое исследование. Помогали выявлять онкологическую патологию и врачи стоматологи-терапевты – к ним пациенты приходили на осмотр ротовой полости. Кроме того, для всех участников акции работали информационные площадки, где все желающие могли получить памятки по профилактике онкологических и других социально значимых заболеваний, а также употребления алкоголя и табакокурения.

Напомним, ранее территориальное управление Росздравнадзора по Липецкой области опубликовало отчет регионального управления здравоохранения о том, как оказывается онкологическая помощь липчанам. В документе раскрыты целевые показатели борьбы с раком и основные статистические данные по онкологии. Липецкая область успешно борется с раком в части раннего выявления онкологии, доле онкобольных с диагнозом, установленным более пяти лет назад, по показателю годовой летальности.

19 2523
#онкодесант #онкология
1

Комментарии (19)

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Остаться должен

11 минут назад
не просто миллиард ,а ЗОЛОТОЙ МИЛЛИАРД ,России в этом миллиарде нет !
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Гость

14 минут назад
Да уж травятся по полной,не зря говорят миллиард максимум должен остаться на земле,что бы планета выжила!
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Максим

17 минут назад
Думаю это последствия Чернобыля, даже в деревнях далеко стоящих от городов, где люди питаются в основном с огородов - рак превратился в эпидемию((( Помню когда - то давно, один из ученых сказал, что все ужасы и последствия Чернобыля придут спустя 20 - 30 лет, что мы сейчас и наблюдаем... вся эта радиационная "гадость" годами накапливалась в организмах, мутировала здоровые клетки и вот последствия... не хочется быть пессимистом, но то ли еще будет...
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Сселки

17 минут назад
У нас землю проверяли в 87 году.Земля радиоактивна.Но потом засекретили.
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Т

19 минут назад
А почему про эту акцию никто не знал?
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Александр

19 минут назад
Да при чем здесь комбинат это не самое главное из зол ,а в Воронеже ,Курске тоже НЛМК.Да как в 86 Ом Чернобылем накрыло так пошло и ещё долго будет аукаться .Сейчас народ в сторону Ссёлок переселяется , а им ни кто не сказал ,что там вся земля отравленная и минимум метр надо снимать .И наши дети и внуки это по полной хапнут потому что мутации в полной мере по наследству передаются.
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Админисрация старается

24 минуты назад
Продолжаем убирать экологичный транспорт и добавлять б/у атобусы повонючее. Еще парки не все повырубали, но мы над этим работаем.
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Живу на ул

27 минут назад
Космонавтов ,НЛМК не чувствую ,а вот автотранспорт гадит воздух капитально и далее .Граждане не покупайте в магазинах продукты содержащие пальмовое масло ,маргарин и майонез ,это очень сильные канцерогены .Про курение и алкоголь вы сами давно знаете !
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Екатерина

37 минут назад
Поцеэнт, вот именно и где бы узнать что эта акция шла?кто кого информировал и где можно было узнать
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Поцеэнт

47 минут назад
А ещё бы рассказали про очередь которая в этой поликлинике существует, запись аж 3 месяца вперёд,зато платный кабинет и то и там тоже. Пока выявить 3 раза умереть можно.
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