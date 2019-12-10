Происшествия

24 минуты назад

Молодого охотника задержали за браконьерство

3 482
#браконьерство #косуля
Молодого охотника задержали за браконьерство

Парень подстрелил косулю.

8 декабря на территории охотничьих угодий за браконьерство был задержан молодой человек, житель Грязинского района, сообщил GOROD48 главный охотинспектор по Усманскому району Сергей Кобелев. Молодого человека задержали вместе с его трофеем — незаконно добытой косулей. Примечательно, что грязинец получил охотничий билет всего полгода назад и, скорее всего, подстрелил животное по неопытности, то есть не знал, что на отстрел косули нужно получать разрешение.

У нарушителя были изъяты тушка косули, оружие, патроны и документы. Ущерб, причиненный государству, составил 120 000 рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Браконьеру грозит штраф до 500 000 рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. Кроме того, он обязан возместить ущерб, причиненный животному миру.

Фото: zab.ru
3 482
#браконьерство #косуля

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Интересно,

5 минут назад
как это, получил охотбилет всего полгода назад, а на фото мелкашка, для которой необходим "стаж" не менее пяти лет.
ответить

влксм

6 минут назад
Допускаю убийство животных в случае если жрать нечего, т.е. не убъешь - не выживешь. В остальном себе негатив людишки собирают и не понимают очевидного - почему так плохо все у них складывается. В Донском-Скорняково- Верхнем Студенце таких "охотничков" много, любят себя потешить, где надзор не понятно, наверное вместе развлекаются..
ответить

Сталин-психиатр.

19 минут назад
С охотничьим арбалетом надо охотиться, если уж мяса захотелось. Шума нет и умысел доказывать замучаешся. А в лесу по эффективности огнестрелу не уступит.
ответить

Еще в рубрике

Два маленьких мальчика попали в больницу в результате аварии на улице Циолковского
#авария #ДТП
1
Два маленьких мальчика попали в больницу в результате аварии на улице Циолковского

26 минут назад

Происшествия
Педофил развращал школьниц из колонии
#педофил
7
Педофил развращал школьниц из колонии

46 минут назад

Происшествия
Пропавшего подростка нашли
#пропавшие без вести
7
Пропавшего подростка нашли

56 минут назад

Происшествия
В Липецке пропал мальчик с собакой
#пропавшие без вести
6
В Липецке пропал мальчик с собакой

сегодня, 07:34

Происшествия
Два человека пострадали в столкновении трех автомобилей на улице Механизатров
#авария #ДТП
54
Два человека пострадали в столкновении трех автомобилей на улице Механизатров

вчера, 18:10

Происшествия
21-летнего осквернителя могил осудили в Липецкой области
#вандализм
12
21-летнего осквернителя могил осудили в Липецкой области

вчера, 16:34

Происшествия