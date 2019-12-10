Молодого охотника задержали за браконьерство

Парень подстрелил косулю.

8 декабря на территории охотничьих угодий за браконьерство был задержан молодой человек, житель Грязинского района, сообщил GOROD48 главный охотинспектор по Усманскому району Сергей Кобелев. Молодого человека задержали вместе с его трофеем — незаконно добытой косулей. Примечательно, что грязинец получил охотничий билет всего полгода назад и, скорее всего, подстрелил животное по неопытности, то есть не знал, что на отстрел косули нужно получать разрешение.



У нарушителя были изъяты тушка косули, оружие, патроны и документы. Ущерб, причиненный государству, составил 120 000 рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Браконьеру грозит штраф до 500 000 рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. Кроме того, он обязан возместить ущерб, причиненный животному миру.



Фото: zab.ru

