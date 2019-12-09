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Никого из несогласных с отменой 14 дней дополнительного отпуска педиатров и медсестер не уволят
Главврач ГУЗ «Липецкая городская детская больница» прокомментировал GOROD48 недовольство медработников семи детских городских поликлиник новым текстом коллективного договора.
Поводом для сегодняшней встречи стала наша пятничная публикация «Детских врачей и медсестер Липецка лишили двух недель дополнительного отпуска». Судя по количеству просмотров и комментариям, многие медики не довольны изменениями коллективного договора, согласно которому у них отняли эту льготу. Однако Дмитрий Телегин, который управляет всеми семью детскими поликлиниками Липецка, не намерен выискивать тех, кто вынес сор из избы, обратившись в различные инстанции в поисках справедливости. По его словам, он понимает причины такой реакции медиков.
- Коллективы детских городских поликлиник работают, как говорится, на передовой. Они постоянно в контакте с больными детьми. Особенно трудно им приходится в период эпидемий. Например, только в минувшую пятницу участковые педиатры побывали более чем на 500 вызовах, при этом отработав свою смену в поликлинике. В среднем, 45 городских педиатров принимают до 30-40 больных детей, а порой до пятидесяти. На них приходится и до 20 вызовов на дом. Все детские врачи работают на износ, обслуживают два участка, а то и больше. Поэтому кто-то очень близко к сердцу принял изменение колдоговора на 2020 год, согласно которому большинство медиков теряют две недели оплачиваемого дополнительного отпуска, - говорит Дмитрий Телегин.
Из рассказа главврача городской детской поликлиники следует, что до 2016 года почти у всех сотрудников детских городских поликлиник был третий класс вредности, предполагавший дополнительный отпуск. Потом, в 2016 году, городская больница провела аттестацию условий труда, и этот класс вредности у большинства подтвержден не был. Однако в тот момент уже действовал коллективный договор на три года, и в пункте 4.11 договора было указано, что медики имеют право на такой отпуск вне зависимости от общей оценки условий труда. В этом году колдоговор перезаключили в октябре, и этот пункт был изменен в согласии с итогами аттестацией 2016 года. Таким образом, право на дополнительный двухнедельный отпуск остался лишь у работники процедурных, прививочных, инфекционных кабинетов.
- Процедура заключения коллективного договора предусматривала участие в работе соответствующей комиссии профсоюза и администраций поликлиник. Никто из медиков не проявил какой-то инициативы, чтобы участвовать в ее работе. Мы ничего ни от кого не скрывали, просто у некоторых коллег оказалась короткой память. Когда новый коллективный договор был принят, мы, согласно закону, разослали всем 700 членам трудовых коллективов поликлиник уведомления о внесенных в него поправках, которые вступят в силу с 1 января 2020 года. Процентов пятнадцать сотрудников отказались подписать этот документ и написали соответствующие протестные обращения к политикам и в органы власти, - говорит Дмитрий Телегин.
Итак, никаких карательный мер к взбунтовавшимся медикам применено не будет. Более того, по словам Дмитрия Телегина, ни о каком увольнении таких работников речи не идет:
- У нас каждый педиатр работает за двоих. Поэтому все свободные средства мы отдаем в фонд оплаты труда. В итоге сейчас средняя зарплата участкового педиатра - 65 тысяч рублей (при «дорожной карте» на этот год в 58 тысяч рублей), у участковой медсестры - 35 тысяч рублей, у медсестер врачей узких специальностей - 30 тысяч. Такое повышение оплаты труда стало возможным благодаря надбавкам от администрации области. Так, участковый педиатр получает 110% к своему окладу, медсестра - 70%.
Половина всех врачей детских городских поликлиник находятся в предпенсионном и пенсионном возрасте. И вряд ли кардинально исправит ситуацию новый набор специалистов - в такие поликлиники в 2020 году должны прийти на работу восемь так называемых целевиков, студентов медицинских вузов, которые получили направления на учебу от администрации области. Поэтому руководство облздрава и детской городской поликлиники ищут врачей для Липецка даже в Сибири.
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