Общество

59 минут назад

Никого из несогласных с отменой 14 дней дополнительного отпуска педиатров и медсестер не уволят

10 957
#медицина
4
Никого из несогласных с отменой 14 дней дополнительного отпуска педиатров и медсестер не уволят

Главврач ГУЗ «Липецкая городская детская больница» прокомментировал GOROD48 недовольство медработников семи детских городских поликлиник новым текстом коллективного договора.

- Никто из несогласных с отменой 14 дней дополнительного отпуска педиатров и медсестер не уволят, - с этих слов начался разговор GOROD48 с главным врачом ГУЗ «Липецкая городская детская больница» Дмитрием Телегиным.

Поводом для сегодняшней встречи стала наша пятничная публикация «Детских врачей и медсестер Липецка лишили двух недель дополнительного отпуска». Судя по количеству просмотров и комментариям, многие медики не довольны изменениями коллективного договора, согласно которому у них отняли эту льготу. Однако Дмитрий Телегин, который управляет всеми семью детскими поликлиниками Липецка, не намерен выискивать тех, кто вынес сор из избы, обратившись в различные инстанции в поисках справедливости. По его словам, он понимает причины такой реакции медиков.

- Коллективы детских городских поликлиник работают, как говорится, на передовой. Они постоянно в контакте с больными детьми. Особенно трудно им приходится в период эпидемий. Например, только в минувшую пятницу участковые педиатры побывали более чем на 500 вызовах, при этом отработав свою смену в поликлинике. В среднем, 45 городских педиатров принимают до 30-40 больных детей, а порой до пятидесяти. На них приходится и до 20 вызовов на дом. Все детские врачи работают на износ, обслуживают два участка, а то и больше. Поэтому кто-то очень близко к сердцу принял изменение колдоговора на 2020 год, согласно которому большинство медиков теряют две недели оплачиваемого дополнительного отпуска, - говорит Дмитрий Телегин.

Из рассказа главврача городской детской поликлиники следует, что до 2016 года почти у всех сотрудников детских городских поликлиник был третий класс вредности, предполагавший дополнительный отпуск. Потом, в 2016 году, городская больница провела аттестацию условий труда, и этот класс вредности у большинства подтвержден не был. Однако в тот момент уже действовал коллективный договор на три года, и в пункте 4.11 договора было указано, что медики имеют право на такой отпуск вне зависимости от общей оценки условий труда. В этом году колдоговор перезаключили в октябре, и этот пункт был изменен в согласии с итогами аттестацией 2016 года. Таким образом, право на дополнительный двухнедельный отпуск остался лишь у работники процедурных, прививочных, инфекционных кабинетов.

- Процедура заключения коллективного договора предусматривала участие в работе соответствующей комиссии профсоюза и администраций поликлиник. Никто из медиков не проявил какой-то инициативы, чтобы участвовать в ее работе. Мы ничего ни от кого не скрывали, просто у некоторых коллег оказалась короткой память. Когда новый коллективный договор был принят, мы, согласно закону, разослали всем 700 членам трудовых коллективов поликлиник уведомления о внесенных в него поправках, которые вступят в силу с 1 января 2020 года. Процентов пятнадцать сотрудников отказались подписать этот документ и написали соответствующие протестные обращения к политикам и в органы власти, - говорит Дмитрий Телегин.

Итак, никаких карательный мер к взбунтовавшимся медикам применено не будет. Более того, по словам Дмитрия Телегина, ни о каком увольнении таких работников речи не идет:

- У нас каждый педиатр работает за двоих. Поэтому все свободные средства мы отдаем в фонд оплаты труда. В итоге сейчас средняя зарплата участкового педиатра - 65 тысяч рублей (при «дорожной карте» на этот год в 58 тысяч рублей), у участковой медсестры - 35 тысяч рублей, у медсестер врачей узких специальностей - 30 тысяч. Такое повышение оплаты труда стало возможным благодаря надбавкам от администрации области. Так, участковый педиатр получает 110% к своему окладу, медсестра - 70%.

Половина всех врачей детских городских поликлиник находятся в предпенсионном и пенсионном возрасте. И вряд ли кардинально исправит ситуацию новый набор специалистов - в такие поликлиники в 2020 году должны прийти на работу восемь так называемых целевиков, студентов медицинских вузов, которые получили направления на учебу от администрации области. Поэтому руководство облздрава и детской городской поликлиники ищут врачей для Липецка даже в Сибири.
10 957
#медицина
4

Комментарии (11)

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медработник

46 секунд назад
Откуда у медсестры зарплата 35000 руб.Управление здравоохранения хотя бы проверили среднюю зарплату посмотрели карточки справки мед работников. У бухгалтеров и администрации не убрали дополнительный отпуск, ну очень им тяжело - вредные условия
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Я считаю ,

14 минут назад
что большинство медперсонала ,кроме начальства в отличие от учителей не голосовали за Путина ,оптимизация медицины их сильно настроила против Путина .
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Житель

14 минут назад
Сами уйдут, достанут теперь
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медработник

15 минут назад
а что-же не сказал что оставили бухгалтерию и администрацию . Видимо как самая вредная работа у них.
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...

19 минут назад
осталось т лько добавить, всхлипывая и утирая скупую слезу... возможно их даже наградят... посмертно... Не власть, а кинокомедия...
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Лида

24 минуты назад
Жители, их гнали как скотину тупую голосовать
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гость

26 минут назад
Такое повышение оплаты труда стало возможным благодаря надбавкам от администрации области.Такое повышение из-за того,что медсёстры работают на 2,5 ставки,пашут,как лошади.И хоть бы увидеть указанную в статье зарплату хоть во сне.И ни в одной поликлинике,где побывал с визитом главврач,сотрудники не в курсе,где и когда проводилась специальная оценка труда.
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Жители

33 минуты назад
Это пупинское повышение зарплат бюджетникам,а они ходили за него голосовали
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Главврач

38 минут назад
Не не уволят , просто создадим такие условия- что сами убежите.
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Ты идиот ?

44 минуты назад
ТЕЛЕГИН , представь себе , к тебе приходят , и говорят , отпуск будет на 2 недели короче , и "Никто из медиков не проявил какой-то инициативы" ?
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