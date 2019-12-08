Общество
сегодня, 15:36
В Липецкой области впервые выберут лучшего бармена
Конкурс проводят чиновники.
Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области впервые проведет конкурс среди барменов. 20 декабря состоится первый областной публичный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди барменов. Заявки на участие принимают до 18 декабря включительно.
Победителю и призерам конкурса присуждаются денежные премии: 1 место – 20 000 рублей, 2 место – 15 000 рублей, 3 место – 10 000 рублей. Победитель регионального конкурса будет представлять Липецкую область на всероссийских конкурсах, проводимых министерством труда Российской Федерации. Участником конкурса может стать совершеннолетний обладатель специального образования, позволяющего трудиться барменом. На конкурсе бармены должны будут приготовить классические напитки и свой авторский коктейль. Фантазию авторов ограничили списком ингредиентов: водка, виски, джин, вермут бьянко, вермут сухой, аперитив апероль, соки( апельсин, вишня, грейпфрут, яблоко светлое, ананас, персик), фрукты (яблоко, апельсины, лимоны, коктейльная вишня, мята, грейпфрут, карамбола, лайм) и сливки 11%.
Условия конкурсного отбора размещены на официальном сайте управления, сообщает ведомство.
Победителю и призерам конкурса присуждаются денежные премии: 1 место – 20 000 рублей, 2 место – 15 000 рублей, 3 место – 10 000 рублей. Победитель регионального конкурса будет представлять Липецкую область на всероссийских конкурсах, проводимых министерством труда Российской Федерации. Участником конкурса может стать совершеннолетний обладатель специального образования, позволяющего трудиться барменом. На конкурсе бармены должны будут приготовить классические напитки и свой авторский коктейль. Фантазию авторов ограничили списком ингредиентов: водка, виски, джин, вермут бьянко, вермут сухой, аперитив апероль, соки( апельсин, вишня, грейпфрут, яблоко светлое, ананас, персик), фрукты (яблоко, апельсины, лимоны, коктейльная вишня, мята, грейпфрут, карамбола, лайм) и сливки 11%.
Условия конкурсного отбора размещены на официальном сайте управления, сообщает ведомство.
Фрэнк Гудвин
valerafromsplus