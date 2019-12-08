Спасатели достали из водохранилища тело пропавшего рыбака

Мужчина утонул.

Спасатели достали из акватории Матырского водохранилища тело пропавшего 45-летнего рыбака. Как сообщает управление ГПСС, труп мужчины на дне водоема искали с помощью судна на воздушной подушке.



Управление государственной противопожарной службы напоминает правила поведения на льду: не выходите на тонкий, неокрепший лед, не собирайтесь группами на его отдельных участках, не переходите водоем в запрещенных местах, не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ. Стоит учитывать, если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.