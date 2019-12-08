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Путин и Лукашенко достигли понимания на переговорах в Сочи

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 Россия и Белоруссия имеют понимание, как продвигаться по спорным вопросам, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.
По его словам, у сторон осталось небольшое количество спорных вопросов.

"Сегодня был напряженный день. Плодотворно поработали. По целому ряду направлений, по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка на самом деле достигли серьезного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции сторон были очень серьезно сближены", - отметил министр.

Орешкин заявил, что уже с понедельника Москва и Минск начнут на экспертном уровне детальную проработку указаний, полученных на этих переговорах, чтобы все сформулировать дорожные карты.

"Затем будем докладывать премьерам, будем докладывать президентам", - сказал Орешкин.

Глава Минэкономразвития также сообщил, что у Путина и Лукашенко также намечена встреча 20 декабря в Санкт-Петербурге. При этом президенты и премьеры могут созвониться или провести дополнительную встречу, добавил Орешкин.

Переговоры делегаций России и Белоруссии прошли в Сочи. Встреча состоялась в преддверии 20-летия договора о создании Союзного государства.

Открывая переговоры, президент России выразил надежду, что Москва и Минск продолжат работу по сближению, прежде всего в экономике и социальной сфере, и что люди получат от интеграции заметные преимущества.

Лукашенко, в свою очередь, отметил, что для интеграции предстоит сделать еще немало. Прежде всего, по его словам, необходимо создать равные условия для предприятий.

Переговоры Путина и Лукашенко в закрытом от прессы режиме длились более пяти часов.

Помимо лидеров двух стран, во встрече участвовали премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас, а также члены правительств России и Белоруссии, сообщает ria.ru

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