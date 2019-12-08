сегодня, 09:31
Путин и Лукашенко достигли понимания на переговорах в Сочи
Россия и Белоруссия имеют понимание, как продвигаться по спорным вопросам, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.
По его словам, у сторон осталось небольшое количество спорных вопросов.
Орешкин заявил, что уже с понедельника Москва и Минск начнут на экспертном уровне детальную проработку указаний, полученных на этих переговорах, чтобы все сформулировать дорожные карты.
"Затем будем докладывать премьерам, будем докладывать президентам", - сказал Орешкин.
Глава Минэкономразвития также сообщил, что у Путина и Лукашенко также намечена встреча 20 декабря в Санкт-Петербурге. При этом президенты и премьеры могут созвониться или провести дополнительную встречу, добавил Орешкин.
Переговоры делегаций России и Белоруссии прошли в Сочи. Встреча состоялась в преддверии 20-летия договора о создании Союзного государства.
Открывая переговоры, президент России выразил надежду, что Москва и Минск продолжат работу по сближению, прежде всего в экономике и социальной сфере, и что люди получат от интеграции заметные преимущества.
Лукашенко, в свою очередь, отметил, что для интеграции предстоит сделать еще немало. Прежде всего, по его словам, необходимо создать равные условия для предприятий.
Переговоры Путина и Лукашенко в закрытом от прессы режиме длились более пяти часов.
Помимо лидеров двух стран, во встрече участвовали премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас, а также члены правительств России и Белоруссии, сообщает ria.ru