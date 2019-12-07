Мини-футбольный клуб из Липецка расплатится за свое неподобающее поведение

Ассоциация мини-футбола наложила на липчан штраф.

Липецкий мини-футбольный клуб оштрафован на 10 тысяч рублей «за неподобающее поведение» (формулировка Ассоциации мини-футбола России).

Такого наказанию липчане подверглись за то, что заработали 4 желтые карточки в матче 23 ноября в Уфе с «Алгой». Тогда предупреждения были вынесены Александру Ролдугину, Борису Муратову, Николаю Коротаеву и Роману Адамову.

По правилам, Ассоциации мини-футбола России если команда получает за одну игру больше трех «горчичников», то ее штрафуют. Поскольку липчане первый раз в сезоне «отличились» таким образом, то штраф пока оказался минимальным. В случае повторения подобного, сумма взыскания вырастет.

К слову, команда из Липецка уже не в первый раз попадает в «криминальную хронику» АМФР: в матче 1-го тура (поражение от «Красной Гвардии – 2:3) липчан уличили в задержке времени начала игры и в том, что некому оказалось протирать пол и подавать мячи игрокам. Тогда клуб отделался лишь предупреждением.

Хотя, что такое нынешний 10-тысячный штраф для клуба, которому только на 2019 год выделили из областного бюджета 13 миллионов рублей? Таких денег липецкий мини-футбол не видел, даже когда играл в суперлиге…

Фото vk.com/mfc_lks