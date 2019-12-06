Происшествия

35 минут назад

Водитель «скорой» выехал на обочину, уходя от столкновения с «КамАЗом»

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#авария #ДТП
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Водитель «скорой» выехал на обочину, уходя от столкновения с «КамАЗом»

Главный Добринской ЦРБ Александр Дарьин рассказал об обстоятельствах ДТП, при котором перевернулся автомобиль «Скорой помощи» и о состоянии пострадавших в аварии.

4 декабря дороге «Добринка-Плавица» перевернулся автомобиль «Скорой помощи» принадлежащий Добринской. В аварии пострадали пять человек: водитель автомобиля фельдшер и три пациентки больницы. По словам главного врача Добринской ЦРБР Александра Дарьина, автомобиль вез трех пожилых пациенток на обследование.

- Пенсионерки находились на лечении в стационарном отделении в деревне Ольговка, - рассказал Александр Дарьин. – В этот день их привозили в Добринку на обследование. ДТП произошло уже на обратном пути. Все пострадавшие получили незначительные травмы: ушибы и ссадины. Они никак не повлияли в худшую сторону на состояние здоровья наших пациенток.

Причиной ДТП, по словам главврача Добринской ЦРБ, стала попытка водителя «скорой» уйти от столкновения с «КамАЗом». 

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#авария #ДТП
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Комментарии (4)

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Перри Мейсон

19 минут назад
"Главный Добринской ЦРБ Александр Дарьин"))))
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Интересно

22 минуты назад
До Дарьина домахались. А пару лет назад сгорели "скорая" Липецкой РБ, медсестра погибла. Авария произошла только по одной причине - водитель - идиот вечно лихачил. Что - то Мотин не оправдывался, замяли всё. И город48 не вякнул.
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111

23 минуты назад
Юрок Алтушок., Какая сказка?Опять бредишь?
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Юрок Алтушок.

25 минут назад
Это сказка, сейчас понапридумывают.
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