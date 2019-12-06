35 минут назад
Водитель «скорой» выехал на обочину, уходя от столкновения с «КамАЗом»
Главный Добринской ЦРБ Александр Дарьин рассказал об обстоятельствах ДТП, при котором перевернулся автомобиль «Скорой помощи» и о состоянии пострадавших в аварии.
- Пенсионерки находились на лечении в стационарном отделении в деревне Ольговка, - рассказал Александр Дарьин. – В этот день их привозили в Добринку на обследование. ДТП произошло уже на обратном пути. Все пострадавшие получили незначительные травмы: ушибы и ссадины. Они никак не повлияли в худшую сторону на состояние здоровья наших пациенток.
Причиной ДТП, по словам главврача Добринской ЦРБ, стала попытка водителя «скорой» уйти от столкновения с «КамАЗом».
Перри Мейсон
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