Назови Лисёнка и получи iPhone под ёлку!

У всех пользователей социальной сети есть шанс выиграть флагманский смартфон от Apple.

Строительная компания «Интер» проводит в Instagram интересный конкурс. У всех участников творческого соревнования есть шанс получить самый свежий смартфон от Apple - iPhone 11 Pro Max. Конкурс уже вышел на финишную прямую, но у всех желающих получить iPhone еще есть шанс на победу. До 16 декабря необходимо выполнить пять конкурсных заданий - есть и простые, есть и креативные. Так, одно из зданий — подписаться на аккаунт «Интер» в Instagram, другое, более творческое — придумать имя милому Лисёнку. Присоединиться к марафону также можно в группе «Интер».

Лисёнок — давний талисман одного из руководителей строительной компании «Интер». Милая яркая игрушка прошла с ними, как шутят в «Интере», огонь, воду и стройку. Опыт в строительстве у СЗ «Интер» позитивный и колоссальный, компания работает в отрасли более 10 лет и отвечает европейским стандартам качества. Липчанам «Интер» известен как застройщик ЖК «Столица», который расположен в микрорайоне «Европейский». ЖК «Столица» гармонично сочетает в себе инфраструктуру города и комфорт жизни в пригороде. Во время строительства жилого комплекса «Интер» ставит акцент на использовании качественных материалов и современных технологий, что делает проживание в их домах максимально комфортным. Кроме того, грамотно спланирована инфраструктура «Столицы»: все необходимое для жизни — от салонов красоты до детского сада — расположено в шаговой доступности, а удаленность ЖК от шумных пыльных трасс позволяет забыть, что ты живешь в крупном городе. Комфорт жильцам дома создают продуманная планировка мест общего пользования и качественное благоустройство во дворе, наличие консьержа и бесшумного лифта, красивый фасад и панорамное остекление, применение «умных» технологий и стремление «Интера» дать липчанам жилье московского стандарта. Готовность Жилого Комплекса "Столица" уже составляет 65%, в связи, с чем в ближайшее время будет заметен рост цены за квадратный метр. На данный момент, квартир бизнес-класса по цене провинциального жилья с каждым днем остается все меньше и меньше.. Многие хотят жить в Липецке со столичным уровнем комфорта.

Кстати, в конкурсе СЗ «Интер» могут принять участие жители не только Липецка. Организаторы творческого соревнования рады видеть в числе участников представителей Ельца, Задонска, Грязей и даже других регионов России. Главное — быть креативным и соблюдать правила конкурса. Они просты. Участник конкурса должен быть старше 16 лет, до 16 декабря выполнить все задания и не пытаться выиграть приз нечестно. На финальном этапе, то есть после того, как жюри выберет самые яркие имена для Лисёнка, настанет очередь народного голосования в соцсетях. Если организаторы конкурса заметят накрутку голосов, то сомнительного участника исключат из борьбы за смартфон. Народное голосование планируют завершить к 23:59 22 декабря. Его результаты будут максимально открыты. Свой приз победитель конкурса сможет забрать в канун Нового года и оставить его себе или сделать кому-то сюрприз, положив iPhone под ёлочку.

Полные условия конкурса доступны на официальном сайте СЗ «Интер».

Застройщик ООО СЗ «Интер»



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