В России
сегодня, 16:18
Следствие раскрыло подробности убийства Михаила Круга
Сообщники переругались после налёта.
Убийца известного шансонье Михаила Круга Дмитрий Веселов не дожил до суда, так как его застрелил в лесу другой член банды «Тверские волки», когда злоумышленники обсуждали совершенное преступление. Этими подробностями громкого дела поделилась следователь по особо важным делам СУ СКР по Тверской области Алина Дубасова, сообщает телеканал «Звезда».
- Веселов заявил, что лидер группировки боится только мести за одно преступление, к которому он причастен. Слово за слово, и Веселов признался, что это убийство Круга. Расспросив о подробностях убийства, Осипов-младший застрелил Веселова, - сказала Дубасова.
Преступники решили ограбить дом Круга после того, как певец отказал лидеру группировки «Тверские волки» Александру Костенко, предлагавшему шансонье покровительство и защиту за деньги. Костенко поручил своим людям пробраться в дом Круга и выкрасть ценные вещи, чтобы в последствии шансонье был вынужден обратиться к Костенко за помощью в поисках. Однако в ночь, когда грабители проникли в дом Круга, певец с семьей неожиданно вернулся домой, напоминает «Ура.ру».
Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в поселке Мамулино под Тверью. В коттедже тогда находились его супруга, дети и теща. Преступники поднялись на третий этаж и стали избивать тещу Круга. Михаил и его жена сбежались на крик, тогда бандиты открыли огонь и застрелили певца. Этим летом в доме убитого провели следственный эксперимент. На месте преступления в убийстве Михаила Круга признался Александр Агеев — киллер банды «Волков», отбывающий пожизненное наказание за преступления, свершенные в Тверской области с конца 1990-х до середины 2000-х.
- Веселов заявил, что лидер группировки боится только мести за одно преступление, к которому он причастен. Слово за слово, и Веселов признался, что это убийство Круга. Расспросив о подробностях убийства, Осипов-младший застрелил Веселова, - сказала Дубасова.
Преступники решили ограбить дом Круга после того, как певец отказал лидеру группировки «Тверские волки» Александру Костенко, предлагавшему шансонье покровительство и защиту за деньги. Костенко поручил своим людям пробраться в дом Круга и выкрасть ценные вещи, чтобы в последствии шансонье был вынужден обратиться к Костенко за помощью в поисках. Однако в ночь, когда грабители проникли в дом Круга, певец с семьей неожиданно вернулся домой, напоминает «Ура.ру».
Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в поселке Мамулино под Тверью. В коттедже тогда находились его супруга, дети и теща. Преступники поднялись на третий этаж и стали избивать тещу Круга. Михаил и его жена сбежались на крик, тогда бандиты открыли огонь и застрелили певца. Этим летом в доме убитого провели следственный эксперимент. На месте преступления в убийстве Михаила Круга признался Александр Агеев — киллер банды «Волков», отбывающий пожизненное наказание за преступления, свершенные в Тверской области с конца 1990-х до середины 2000-х.