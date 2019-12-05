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Жуткая авария под Липецком: родные пострадавших разыскивают очевидцев столкновения

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#авария #ДТП
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Жуткая авария под Липецком: родные пострадавших разыскивают очевидцев столкновения

На трассе столкнулись иномарка и «ВАЗ».

Сегодня около 8 часов утра на трассе между селами Боринское и Грязное под Липецком столкнулись «ВАЗ-2107» и «Nissan Juke». В аварии серьезно пострадали 19-летний водитель и 48-летний пассажир «ВАЗа», зять и тесть.

- «ВАЗ 2107» двигался в сторону села Боринское, а «Nissan» - в сторону села Грязное. Иномарка начала обгонять «КамАЗ», выехала на встречку и врезалась в «ВАЗ». Водитель «Nissan» не пострадал в ДТП. Серьезные травмы получили водитель и пассажир «ВАЗа». 19-летний водитель, мой муж, госпитализирован с ушибами и черепно-мозговой травмой, а его пассажира, моего отчима, увезли в больницу в критической состоянии, - рассказала GOROD48 жена водителя «ВАЗа» Анна. 

Всех, кто стал очевидцем аварии или сохранил запись видеорегистратора, просят позвонить по телефону 999-787-07-37 (Анна).
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#авария #ДТП
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Комментарии (14)

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Как гость
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навальный

43 секунды назад
Светлана, работайте там где живете, не будете тратить время на дорогу. На матырском разве нет работы? По телевизору киселев и соловьев поют о том, что много работы с зарплатой 38000 рублей. Или вы не верите телевизору?????
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Иномарки IDIOTAM

1 минуту назад
опять умственно отсталое инозадроченное быдло!
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Гость

6 минут назад
Светлана, тогда скажите спасибо " опаздывающим".
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обыватель

14 минут назад
Надо чистить дороги нормально. на той дороге 2 машины просто не умещаются, т.к. расчищают середину, одной приходиться съезжать в сторону на "снегокашу", заносит жутко.
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Пассажир

27 минут назад
А водитель КАМАЗа ,что не свидетель?
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дед

28 минут назад
Как нужно любить своё беличье колесо, чтобы ежедневно рисковать жизнью. Вот, куда трамвай просится!
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Спешка

29 минут назад
Куда вы спешите ?
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Светлана

35 минут назад
Гость, Какие пять минут?. Я сегодня в 40 автобусе ехала 1ч15 минут с Матырского до пл.Мира
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Гость

38 минут назад
Утром по встречке, 5 минут постоять - уже паника. Раньше выезжайте!
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К сожалению ,

41 минуту назад
таких сейчас за рулем больше половины .
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