Жуткая авария под Липецком: родные пострадавших разыскивают очевидцев столкновения

На трассе столкнулись иномарка и «ВАЗ».

Сегодня около 8 часов утра на трассе между селами Боринское и Грязное под Липецком столкнулись «ВАЗ-2107» и «Nissan Juke». В аварии серьезно пострадали 19-летний водитель и 48-летний пассажир «ВАЗа», зять и тесть.



- «ВАЗ 2107» двигался в сторону села Боринское, а «Nissan» - в сторону села Грязное. Иномарка начала обгонять «КамАЗ», выехала на встречку и врезалась в «ВАЗ». Водитель «Nissan» не пострадал в ДТП. Серьезные травмы получили водитель и пассажир «ВАЗа». 19-летний водитель, мой муж, госпитализирован с ушибами и черепно-мозговой травмой, а его пассажира, моего отчима, увезли в больницу в критической состоянии, - рассказала GOROD48 жена водителя «ВАЗа» Анна.



Всех, кто стал очевидцем аварии или сохранил запись видеорегистратора, просят позвонить по телефону 999-787-07-37 (Анна).