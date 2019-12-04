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10 минут назад

Коллекторов оттеснят от долгов за жилищно-коммунальные услуги

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#коллекторы
Депутаты Госдумы до конца января 2020 года разработают законопроект, перекрывающий коллекторам доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Об этом рассказал «Известиям» глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. 

«Любые лазейки пресечем. Полностью запретим. Мы уже подготовили протокол Совета законодателей, в котором зафиксировали, чтобы коллекторы не использовали агентскую форму взыскания», — заявил депутат. 

По его словам, соответствующий документ разработают в период с декабря 2019 года по январь 2020-го. Это не займет много времени, потому что требуются поправки небольшого объема, отметил он. 

Вместе с тем в Общероссийском народном фронте подчеркивают, что даже полное отстранение коллекторов от работы с неплательщиками не решит проблему с незаконными практиками со стороны управляющих компаний. 

Законодательный запрет продавать задолженности по коммунальным платежам профессиональным взыскателям вступил в силу этим летом, однако его можно обходить через агентский договор. 
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#коллекторы

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