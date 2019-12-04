Спорт

41 минуту назад

Первый пошел: Артем Федчук покинул «Авангард» из-за потолка зарплат в 150 тысяч рублей

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#Футбол #ФНЛ #Гоцук #Федчук #Григорьев
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Первый пошел: Артем Федчук покинул «Авангард» из-за потолка зарплат в 150 тысяч рублей

Уроженец Липецка нападающий Артем Федчук, который 20 декабря готовится отпраздновать свое 25-летие, вчера официально покинул курский «Авангард».

Сообщается, что клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию. Теперь Артем может перейти бесплатно в любую команду. По информации GOROD48, в его услугах заинтересован воронежский «Факел».

Федчук, являющийся воспитанником СДЮШР «Металлурга» и Академии московского «Спартака», выступал за «Авангард» с 2017 года. Его уходу в группе курской команды «ВКонтакте» посвятили специальный баннер.

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Вчера команду покинули так же полузащитник Илья Кубышкин и лучший бомбардир команды в нынешнем сезоне (6 голов) форвард Роман Минеев. О последнем болельщики грустят особо, ведь он – воспитанник курского футбола. Разорвал контракт и теперь уже бывший спортивный директор курян Антон Воронцов.

Вслед за ними на выход должны последовать и другие ведущие футболисты, в том числе выступавший за сборную России Алан Касаев и два наших земляка: елецкий защитник Кирилл Гоцук и липецкий нападающий Максим Григорьев. Причиной стало введение в команде «потолка зарплат» - максимум, 150 тысяч рублей. В российском футболе даже по меркам ФНЛ, где выступает «Авангард», эти деньги не такие большие. СМИ уже окрестили решение о сокращении финансирования ФК «Авангард», принятое администрацией во главе с губернатором Курской области Романом Старовойтом, «курсом на ПФЛ» (читай – на вылет во вторую лигу).

Увы, но липецкий «Металлург» вряд ли сможет перехватить кого-то из земляков даже на правах «свободных агентов». Максимальная зарплата в нашем любимом клубе в три раза меньше курского «минимума».

Фото riakursk.ru, vk.com/avangard_1958

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#Футбол #ФНЛ #Гоцук #Федчук #Григорьев
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Комментарии (2)

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И че - как вам?

22 минуты назад
В каждой отрасли своя зарплата. Для учителя 150 - норм. Футболист за эти деньги даже обувь не наденет.
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Миротворец

33 минуты назад
Ну вот пожалуйста ......... 150 это не деньги ..... как вам господа учителя , медицинские работники , воспитатели детских садиков , рядовые служащии полиции , мчс , рос гвардии ?????? Как вам ?
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