Липецкие футболисты сменят клуб из-за снижения зарплат до 150 тысяч рублей?

Самая "липецкая команда" ФНЛ может вернуться во вторую лигу.

Выступающий в ФНЛ курский «Авангард» во время зимней паузы в чемпионате может расстаться с группой ведущих футболистов, в том числе с елецким защитником Кириллом Гоцуком, липецкими нападающими Максимом Григорьевым и Артемом Федчуком.

Такими сообщениями сейчас пестрят соцсети и информационные агентства. Все отмечают, что зимой в курском клубе грядет «перезагрузка», а это слово в российском футболе редко означает что-либо кроме оптимизации расходов и сокращения платежной ведомости. Некоторые подробности раскрывает Sportbox.ru: «По нашим данным, в «Авангарде» планируют установить потолок зарплат в 150 тысяч рублей…. В команде уже знают о предстоящих переменах».

Всего «на выход» планируется направить 10-12 футболистов – всех лидеров команды, (далее цитата Sportbox.ru) «если они не пойдут на понижение условий, что маловероятно».

Конкретизирует ситуацию издание «Курские известия». По его данным, на 2020 год руководство Курской области готово выделить «Авангарду» около 100 миллионов рублей, тогда как сейчас выступление команды во втором по силе эшелоне российского футбола обходится региону в 300 миллионов. Эту цифру ранее называл губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Понятное дело, что 100 миллионов недостаточно для выступления в ФНЛ (первый дивизион) с перелётами по всей стране и с дорогостоящими футболистами в составе. Зато 100 миллионов – очень хорошие деньги для команды ПФЛ (второй дивизион), - уточняют «Курские» известия.

К зимней паузе в чемпионате «Авангард» подошел на 14-м месте в ФНЛ – 25 игр, 27 очков, опережая на 2 очка команды из зоны вылета.

Проще всего будет сменить клуб капитану курян Кириллу Гоцуку, выступающему за «Авангард» с 2018 года – ельчанин находится в аренде, а правами на него владеют самарские «Крылья Советов», которые наверняка найдут 27-летнего защитнику другой достойный вариант продолжения карьеры. В нынешнем сезоне Гоцук провел за курскую команду 22 матча, забил 2 гола.

Готовящийся 20 декабря отпраздновать 25-летие Артем Федчук (в команде с 2017 года) в текущем чемпионате сыграл 17 матчей и является лучшим бомбардиром команды с 6-ю голами.

29-летний Максим Григорьев (пришел в «Авангард» минувшим летом) в 13 играх забил 1 гол.

«Авангард» стал победителем группы «Центр» в сезоне-2016/17 и вышел в ФНЛ, где провел два последних сезона, заняв 8-е и 11-е места.

На фото dddkursk.ru Кирилл Гоцук (в центре). Максим Григорьев - №5.