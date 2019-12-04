Общество

вчера, 23:06

Самолет Олега Пешкова сбили по приказу Эрдогана? В Кремле этому не верят

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#Олег Пешков #Эрдоган
Самолет Олега Пешкова сбили по приказу Эрдогана? В Кремле этому не верят

4 года назад в небе Сирии был сбит самолет Су-24 пилотируемый летчиком липецкого авиацентра Олегом Пешковым. Катапультировавшегося пилота расстреляли в воздухе.

В четвертую годовщину гибели Олега Пешкова, специалист шведской некоммерческой организации занимающейся политическими расследованиями Nordic Research Monitoring Network сообщил в СМИ, что самолет Су-24 был сбит по приказу президента Турции Эрдогана. Этот вывод был сделан на основании документов закрытых брифингов в НАТО, сообщает www.politonline.ru.

Информацию, разлетевшуюся по мировым СМИ, сегодня прокомментировали в Кремле. 

Москва исходит из того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не отдавал приказ об ударе по российскому самолету Су-24 в 2015 году, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

"Мы ориентируемся на заявления, в том числе и на публичные турецкой стороны о том, что другие люди давали команду на уничтожение российского самолета", - отметил он. 

Отвечая на вопрос об отношении Кремля к информации о том, что такую команду мог дать сам Эрдоган, Песков заметил: "Эта информация достаточно обезличенная: непонятно, откуда она взялась и насколько можно считать ее достоверной".

Действия Турции четыре года назад были названы Россией ударом в спину. Последовала цепь санкций против Турции, остановлен турпоток из России в эту страну, но затем ситуация резко изменилась. Реджеп Таип Эрдоган принес извинения России, встретился несколько раз с Путиным и в данный момент Турция является едва ли не ключевым партнером России, потребителем российского газа и покупателем ракетных комплексов С-400. При этом упоминать о погибшем летчике стали все меньше даже в Липецке, где живет его семья. Трагическая дата – 24 ноября, день гибели Олега Пешкова, прошла в Липецке тихо, без упоминаний в СМИ. 

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#Олег Пешков #Эрдоган

Комментарии (7)

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Ильич

33 минуты назад
Стране всегда нужны Мотросовы.У кого грудь в медалях,а кого голова в кустах.
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Перри Мейсон

40 минут назад
плохо мы мы помним Героев, скажите об этом специалисту шведской некоммерческой организации. Он сообщит в СМИ)))
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плохо мы мы помним Героев

50 минут назад
надо каждый день вспоминать день его гибели, рождения, получения самолета, получения звания, обмывания звания, годовщину отпуска, дату выпуска из школы, дату получения диплома, номер прав, номер машины , имя любимого котика
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100%

54 минуты назад
Г48 Вы тоже СМИ. Чего не упамЯнули. Чукчи.
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Перри Мейсон

вчера, 23:35
удар в псину, и кого они терроризировали?
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100%

вчера, 23:26
Перри Мейсон, вот и я думаю , нафига эту каку написали ?
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Перри Мейсон

вчера, 23:23
"специалист шведской некоммерческой организации занимающейся политическими расследованиями" Дальше даже читать не стал))) У нас таких специалистов на Ютубе- как грязи...
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