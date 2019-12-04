вчера, 23:06
Самолет Олега Пешкова сбили по приказу Эрдогана? В Кремле этому не верят
4 года назад в небе Сирии был сбит самолет Су-24 пилотируемый летчиком липецкого авиацентра Олегом Пешковым. Катапультировавшегося пилота расстреляли в воздухе.
Информацию, разлетевшуюся по мировым СМИ, сегодня прокомментировали в Кремле.
Москва исходит из того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не отдавал приказ об ударе по российскому самолету Су-24 в 2015 году, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.
"Мы ориентируемся на заявления, в том числе и на публичные турецкой стороны о том, что другие люди давали команду на уничтожение российского самолета", - отметил он.
Отвечая на вопрос об отношении Кремля к информации о том, что такую команду мог дать сам Эрдоган, Песков заметил: "Эта информация достаточно обезличенная: непонятно, откуда она взялась и насколько можно считать ее достоверной".
Действия Турции четыре года назад были названы Россией ударом в спину. Последовала цепь санкций против Турции, остановлен турпоток из России в эту страну, но затем ситуация резко изменилась. Реджеп Таип Эрдоган принес извинения России, встретился несколько раз с Путиным и в данный момент Турция является едва ли не ключевым партнером России, потребителем российского газа и покупателем ракетных комплексов С-400. При этом упоминать о погибшем летчике стали все меньше даже в Липецке, где живет его семья. Трагическая дата – 24 ноября, день гибели Олега Пешкова, прошла в Липецке тихо, без упоминаний в СМИ.
Ильич
Перри Мейсон
плохо мы мы помним Героев
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Перри Мейсон
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Перри Мейсон