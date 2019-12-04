Сахарным заводам предложат отказаться от грузовиков в пользу вагонов

Будет ли реализован в Липецкой области проект «Городской поезд», когда скоростное общение между Липецком и Москвой станет ежедневным, как пересадить производителей сахарной свеклы с грузовиков на поезда — эти и другие темы обсудили на Дне железной дороги начальник ЮВЖД Сергей Задорин и глава администрации региона Игорь Артамонов

Встреча начальника Юго-Восточной железной дороги Сергея Задорина, главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова и главы города Липецка Евгении Уваркиной состоялась в рамках Дня железной дороги в органах государственной власти Липецкой области. К диалогу также присоединились главы городов и районов региона.

«Липецкая область — это хороший пример доброго к нам отношения, - сказал, открывая встречу, Сергей Задорин. - Мы получаем интересные предложения о сотрудничестве от вас, регион предлагает свои идеи. Такой двусторонний контакт позволяет развиваться экономически и нам, и вам».





Сегодня Юго-Восточная железная дорога играет в социально-экономическом развитии региона заметную роль. В Липецкой области построены более 700 километров железнодорожных путей, железнодорожную структуру имеют практически все районы (она отсутствует только в четырех из 18-ти районов). Дорога полностью обслуживает четыре области - Воронежскую, Белгородскую, Липецкую и Тамбовскую, еще семь регионов — частично. В Липецкой области формируется больше 29% всех грузов, которые транспортируют по ЮВЖД. Так, за 10 месяцев 2019 года из 70 миллионов тонн грузов отгрузка 20 миллионов тонн пришлась на наш регион. Область отправляет по железной дороге металл, сельскохозяйственную продукцию, стройматериалы, химическую продукцию и пр. Услуги грузоперевозок постоянно расширяются — с 2017 года появились грузовые экспрессы, готовые составить конкуренцию автоперевозкам, в нынешнем году запустили контейнерные поезда.

Велик также пассажиропоток — в среднем в сутки железнодорожный транспорт перевозит в Липецкой области 4,4 тысячи человек. При этом, перевозки липчан носят ярко выраженный социальный характер — различными льготами пользуются 70% пассажиров. Для комфорта и безопасности пассажиров проводятся работы по модернизации, обновлению объектов инфраструктуры и подвижного состава. Так, в августе на маршруте Усмань – Грязи – Липецк - Елец запустили новый электропоезд ЭП3Д, который соответствует всем современным требованиям к пригородному подвижному составу. В следующем году планируется сделать скоростной поезд Липецк - Москва ежедневным — липчане оценили обновленный маршрут с выездом из Липецка утром и временем в пути всего шесть часов: за десять месяцев на нем перевезено порядка 100 тысяч пассажиров.





Железнодорожники готовы рассмотреть проект замены автобусного сообщения на железнодорожный транспорт в рамках проекта «Городской поезд» - для того, чтобы работники Новолипецкого комбината и предприятий Особой экономической зоны «Липецк» могли добираться до работы и обратно на железнодорожном транспорте. Был затронут вопрос организации перевозок сахарной свеклы на перерабатывающие предприятия железнодорожным транспортом. «Раньше аграрии перевозили сахарную свеклу по железной дороге, сейчас они предпочитают гонять большегрузы по трассе. В итоге радость от высоких урожаев свеклы нивелируется разбитой дорогой, ремонт которой стоит сегодня 3 миллиона рублей за километр, - отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. - А дороги при такой эксплуатации во время перевозок сахарной свеклы теряют свое качество за год-два. Сотрудничество с железной дорогой решило бы проблему. Вот думаю, помогут ли штрафы за разбитую трассу вернуться аграриям к старой практике перевозить урожай вагонами. Или же переработка свеклы с сопутствующими затратами становится для экономики области не такой выгодной».





Стороны выразили уверенность, что совместное стремление к координации действий и в дальнейшем поможет решать актуальные вопросы в транспортной сфере, позволит еще больше укрепить проверенные временем партнерские отношения.



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