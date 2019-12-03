Происшествия

сегодня, 17:03

В Липецке судят десятерых подростков за угоны и поджоги автомобилей

12 1396
#подростковая преступность
2
В Липецке судят десятерых подростков за угоны и поджоги автомобилей
В Октябрьском суде Липецка судят сразу десятерых подростков, которые обвиняются в 25 угонах и поджогах автомобилей. 

«По версии следствия, в 2018 году молодые люди угоняли машины в Липецке и Липецком районе, затем разбирали их на запчасти или сжигали», - сообщали в прокуратуре области.

Во время предварительного следствия, двоих подростков заключили в СИЗО, поскольку они попытались скрыться, еще один был арестован в ходе суда, так как неоднократно не являлся на рассмотрение уголовного дела.

В ходе предварительного слушания 12 эпизодов преступлений прекращены в связи с примирением, причиненный преступлением ущерб возмещен большинству потерпевших.

Вместе с тем, преступления, предусмотренные п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору), вмененные девятерым из десяти подсудимым, являются тяжкими и не могут быть прекращены. Санкция этой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
12 1396
#подростковая преступность
2

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

222

4 минуты назад
Петушить таких надо, петушить! До посинения!
ответить

111

20 минут назад
Зона вас ждёт, петушки
ответить

Для таких

22 минуты назад
лучшее решение только петушение
ответить

Пенсионер

32 минуты назад
В Узбекистане за угон 10 лет и там машины никто не закрывает когда идёт в магазин , угонов нет.
ответить

Друггг

34 минуты назад
Ну раз выплатили пострадавшим до суда значит не из бедных семей и просто развлекались дитятки..
ответить

Мастер

40 минут назад
Сталин, И тебя в подарок,вернее твое очко для этих малолеток!
ответить

Вася

41 минуту назад
Отпетушить этих блевотников и сжечь на х ер ! Это не люди,а падаль! Не надо людям плохо делать!
ответить

!!!

50 минут назад
Пусть седят до конца своих дней в тюрьме, - там им и место!
ответить

???

сегодня, 17:30
Лица их в студию, что бы Липецк знал в лицо поджишателей
ответить

Отпетушитель

сегодня, 17:30
Сажать однозначно,пусть друг друга петушат может мозгов прибавится!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липчанин и двое полицейских спасли пожилого рыбака
#спасение #полиция
4
Липчанин и двое полицейских спасли пожилого рыбака

сегодня, 15:54

Происшествия
Автомобиль «Хендай» скатился в Каменный лог
#авария #ДТП
17
Автомобиль «Хендай» скатился в Каменный лог

сегодня, 14:36

Происшествия
47-летний липчанин выпал из окна в 19-м микрорайоне
#падение с высоты
6
47-летний липчанин выпал из окна в 19-м микрорайоне

сегодня, 13:21

Происшествия
Автомобиль на площади Героев потушили сотрудники трех силовых ведомств
#пожар
3
Автомобиль на площади Героев потушили сотрудники трех силовых ведомств

сегодня, 11:25

Происшествия
Сбивший на улице Катукова женщину водитель до сих пор не найден
#авария #ДТП #розыск
14
Сбивший на улице Катукова женщину водитель до сих пор не найден

сегодня, 11:01

Происшествия
Привет из 90-х: автобус с липецкими челноками почти восемь часов держали на МКАДе
#автобус #бизнес #перевозки
42
Привет из 90-х: автобус с липецкими челноками почти восемь часов держали на МКАДе

сегодня, 10:37

Происшествия