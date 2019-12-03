Происшествия
сегодня, 17:03
В Липецке судят десятерых подростков за угоны и поджоги автомобилей
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В Октябрьском суде Липецка судят сразу десятерых подростков, которые обвиняются в 25 угонах и поджогах автомобилей.
«По версии следствия, в 2018 году молодые люди угоняли машины в Липецке и Липецком районе, затем разбирали их на запчасти или сжигали», - сообщали в прокуратуре области.
Во время предварительного следствия, двоих подростков заключили в СИЗО, поскольку они попытались скрыться, еще один был арестован в ходе суда, так как неоднократно не являлся на рассмотрение уголовного дела.
В ходе предварительного слушания 12 эпизодов преступлений прекращены в связи с примирением, причиненный преступлением ущерб возмещен большинству потерпевших.
Вместе с тем, преступления, предусмотренные п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору), вмененные девятерым из десяти подсудимым, являются тяжкими и не могут быть прекращены. Санкция этой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
«По версии следствия, в 2018 году молодые люди угоняли машины в Липецке и Липецком районе, затем разбирали их на запчасти или сжигали», - сообщали в прокуратуре области.
Во время предварительного следствия, двоих подростков заключили в СИЗО, поскольку они попытались скрыться, еще один был арестован в ходе суда, так как неоднократно не являлся на рассмотрение уголовного дела.
В ходе предварительного слушания 12 эпизодов преступлений прекращены в связи с примирением, причиненный преступлением ущерб возмещен большинству потерпевших.
Вместе с тем, преступления, предусмотренные п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору), вмененные девятерым из десяти подсудимым, являются тяжкими и не могут быть прекращены. Санкция этой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
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Для таких
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Друггг
Мастер
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