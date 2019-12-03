В Липецке судят десятерых подростков за угоны и поджоги автомобилей

В Октябрьском суде Липецка судят сразу десятерых подростков, которые обвиняются в 25 угонах и поджогах автомобилей.



«По версии следствия, в 2018 году молодые люди угоняли машины в Липецке и Липецком районе, затем разбирали их на запчасти или сжигали», - сообщали в прокуратуре области.



Во время предварительного следствия, двоих подростков заключили в СИЗО, поскольку они попытались скрыться, еще один был арестован в ходе суда, так как неоднократно не являлся на рассмотрение уголовного дела.



В ходе предварительного слушания 12 эпизодов преступлений прекращены в связи с примирением, причиненный преступлением ущерб возмещен большинству потерпевших.



Вместе с тем, преступления, предусмотренные п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору), вмененные девятерым из десяти подсудимым, являются тяжкими и не могут быть прекращены. Санкция этой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

