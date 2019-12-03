В России

23 минуты назад

Средняя цена лекарств в России увеличилась за год на 6,9%

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#лекарства #инфляция
Средняя цена проданных лекарств в России в октябре 2019 года выросла на 6,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, впервые превысив 200 рублей. Это следует из информации DSM Group, сообщают «Известия».   

Аналитики объясняют этот эффект снижением сбыта недорогих лекарств. Так, россияне стали реже покупать активированный уголь — на 21% за январь–октябрь 2019 года, мукалтин — на 16%, перекись водорода — на 12%. Отмечается, что часть потребителей отказывается от дешевых препаратов из-за их неэффективности, а другая часть покупает большие упаковки, что также сказывается на чеке.  

Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина отметила, что эту стратегию выбирают «грамотные покупатели», которые знают, как обойти все маркетинговые уловки. Зачастую они вынуждены себя так вести из-за невысокой покупательской способности. 
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#лекарства #инфляция

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