59 минут назад
В Липецке зафиксированы первые случаи гриппа
Зараза наступает медленно, но верно.
На 500 человек за неделю увеличилось число случаев острых респираторных заболеваний в Липецкой области.
По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю заразу подхватили 5 510 человек. Неделей ранее их число составляло 5 044 человека. Кроме того, неделю назад в регионе еще не были отмечено случаев гриппа. Теперь же, по сообщению Роспотребназдора, «вирусы гриппа выявляются в единичных случаях» т.е. первые заболевшие уже появились.
Эпидемия в регионе пока не объявлена, но как вчера сообщил GOROD48, уже в пяти школах региона объявлен частичный карантин.
Большинство заболевших по-прежнему составляют дети до 14 лет – 77%. Две трети больных проживают в самом Липецке – 3 855 человек или 70 %.
Вместе с тем в регионе пока продолжается прививочная компания - вакцинировано более 173 тысяч детей и более 352 тысяч взрослых, что составляет 46 % населения.
Фото dvinatoday.ru
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