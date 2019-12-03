Общество

59 минут назад

В Липецке зафиксированы первые случаи гриппа

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#Грипп #ОРВИ #эпидемия
В Липецке зафиксированы первые случаи гриппа

Зараза наступает медленно, но верно.

На 500 человек за неделю увеличилось число случаев острых респираторных заболеваний в Липецкой области.

По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю заразу подхватили 5 510 человек. Неделей ранее их число составляло 5 044 человека. Кроме того, неделю назад в регионе еще не были отмечено случаев гриппа. Теперь же, по сообщению Роспотребназдора, «вирусы гриппа выявляются в единичных случаях» т.е. первые заболевшие уже появились.

Эпидемия в регионе пока не объявлена, но как вчера сообщил GOROD48, уже в пяти школах региона объявлен частичный карантин.

Большинство заболевших по-прежнему составляют дети до 14 лет – 77%. Две трети больных проживают в самом Липецке – 3 855 человек или 70 %.

Вместе с тем в регионе пока продолжается прививочная компания - вакцинировано более 173 тысяч детей и более 352 тысяч взрослых, что составляет 46 % населения.

Фото dvinatoday.ru

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#Грипп #ОРВИ #эпидемия

Комментарии (5)

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7 минут назад
НА АНАЛИЗЫ НАПРАВЛЯЮТ ПОСЛЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ, ПЕРЕД ВЫПИСКОЙ С БОЛЬНИЧНОГО. Как они считают заболевших гриппом и не гриппом ? )))
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Стас

14 минут назад
Не делайте прививки не в коем случае, это опасно
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аноним

39 минут назад
Липчане массово жалуются на ангины и воспаление миндалин а так же боли в составах.
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Я

42 минуты назад
Каким образом выявляются случаи гриппа, если анализ на грипп не делают? На глазок?
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Брехология

44 минуты назад
Правду напишите, сколько детей заболело, в том числе пневмонией после ваших прививок......
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