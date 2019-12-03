В Липецке зафиксированы первые случаи гриппа

Зараза наступает медленно, но верно.

На 500 человек за неделю увеличилось число случаев острых респираторных заболеваний в Липецкой области.

По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю заразу подхватили 5 510 человек. Неделей ранее их число составляло 5 044 человека. Кроме того, неделю назад в регионе еще не были отмечено случаев гриппа. Теперь же, по сообщению Роспотребназдора, «вирусы гриппа выявляются в единичных случаях» т.е. первые заболевшие уже появились.

Эпидемия в регионе пока не объявлена, но как вчера сообщил GOROD48, уже в пяти школах региона объявлен частичный карантин.

Большинство заболевших по-прежнему составляют дети до 14 лет – 77%. Две трети больных проживают в самом Липецке – 3 855 человек или 70 %.

Вместе с тем в регионе пока продолжается прививочная компания - вакцинировано более 173 тысяч детей и более 352 тысяч взрослых, что составляет 46 % населения.



Фото dvinatoday.ru

