Общество

26 минут назад

Липецкой области пока далеко до эпидемии ОРВИ

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#Грипп #ОРВИ #эпидемия
Липецкой области пока далеко до эпидемии ОРВИ

Но 5 тысяч человек на минувшей неделе уже заболели.

По данным Роспотребнадзора Липецкой области, за минувшую неделю ОРВИ в регионе заболели 5 044 человека.

Большинство из них живут в Липецке – 3 492 человека (69 %). Среди заразившихся больше всего детей до 14 лет – 78,5%. Вместе с тем до эпидемии острых респираторных заболеваний в Липецкой области еще очень далеко, до нее в целом не хватает 16,8%.

А вот диагноз «грипп» этой осенью пока не был официально поставлен ни одному пациенту.

В регионе продолжается прививочная компания. Прививками охвачено уже 40,9 % населения.

Фото bezformata.com

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#Грипп #ОРВИ #эпидемия

Комментарии (1)

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Серый

19 минут назад
Зато в школах каждый третий кашляет.
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