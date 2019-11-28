Происшествия
сегодня, 16:59
Обледеневшие улицы Липецка обрабатывают с помощью 23 единиц специальной техники
Кроме того, машины с песком дежурят во всех ключевых точках города.
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Обледеневшие после дождя улицы города коммунальные службы обрабатывают с помощью 19 комбинированных дорожных машин, лед с тротуаров счищают четыре малогабаритных машины. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе администрации Липецка.
Сейчас техника работает на дорогах в Соколе, в Сселках, Желтых Песках, поселках Дачный и Сырский Рудник, поселке Трактростроителей.
Тротуары очищают на улицах Гагарина, Терешковой, Ушинского, Ленина, Зегеля, Плеханова, Советская, Кривенкова, Стаханова, Меркулова, 9 Мая, Адмирала Макарова, площадях Соборной, Театральной, Петра Великого, Революции, Плехановском и Петровском спуске, проспекте Мира, в микрорайоне «Елецкий».
На ключевых дорожных развязках дежурят машины с песком.
Обработка городских дорог продлится и ночью.
Сейчас техника работает на дорогах в Соколе, в Сселках, Желтых Песках, поселках Дачный и Сырский Рудник, поселке Трактростроителей.
Тротуары очищают на улицах Гагарина, Терешковой, Ушинского, Ленина, Зегеля, Плеханова, Советская, Кривенкова, Стаханова, Меркулова, 9 Мая, Адмирала Макарова, площадях Соборной, Театральной, Петра Великого, Революции, Плехановском и Петровском спуске, проспекте Мира, в микрорайоне «Елецкий».
На ключевых дорожных развязках дежурят машины с песком.
Обработка городских дорог продлится и ночью.
Я МАТЬ
Викторм
Упссс
Возле Липецкого горсовета почистите
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