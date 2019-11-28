Происшествия

сегодня, 16:59

Обледеневшие улицы Липецка обрабатывают с помощью 23 единиц специальной техники

13 1033
#гололед
Обледеневшие улицы Липецка обрабатывают с помощью 23 единиц специальной техники

Кроме того, машины с песком дежурят во всех ключевых точках города.

Загрузка плеера
Обледеневшие после дождя улицы города коммунальные службы обрабатывают с помощью 19 комбинированных дорожных машин, лед с тротуаров счищают четыре малогабаритных машины. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе администрации Липецка.

Сейчас техника работает на дорогах в Соколе, в Сселках, Желтых Песках, поселках Дачный и Сырский Рудник, поселке Трактростроителей. 

Тротуары очищают на улицах Гагарина, Терешковой, Ушинского, Ленина, Зегеля, Плеханова, Советская, Кривенкова, Стаханова, Меркулова, 9 Мая, Адмирала Макарова, площадях Соборной, Театральной, Петра Великого, Революции, Плехановском и Петровском спуске, проспекте Мира, в микрорайоне «Елецкий». 

На ключевых дорожных развязках дежурят машины с песком. 

Обработка городских дорог продлится и ночью.
13 1033
#гололед

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Я МАТЬ

30 минут назад
Что за мужики пошли уже дороги песком посыпают что за мужики пошли
ответить

Викторм

32 минуты назад
23 машины на полумиллионный город. Подготовились к зиме. Это снег еще не повалил...
ответить

Упссс

37 минут назад
короче центр _Тротуары очищают на улицах Гагарина, Терешковой, Ушинского, Ленина, Зегеля, Плеханова, Советская, Кривенкова, Стаханова, Меркулова, 9 Мая, Адмирала Макарова, площадях Соборной, Театральной, Петра Великого, Революции, Плехановском и Петровском спуске, проспекте Мира, в микрорайоне «Елецкий».
ответить

Возле Липецкого горсовета почистите

44 минуты назад
а то депутаты упадут ещё)
ответить

rrr

сегодня, 17:32
Сяльпо 48
ответить

rrr

сегодня, 17:30
Лет чистить.Снек убирадь.
ответить

ВикиПедия

сегодня, 17:28
Ну, всё правильно, коль зимы нет и снега, пусть будет тогда пустыня — засыпте всё вокруг песком!
ответить

Астра

сегодня, 17:22
Исправьте ошибки,...ау, ГОРОДИШКО48!!!!
ответить

Мишаня

сегодня, 17:22
статейки Неучи пишут
ответить

Дворник

сегодня, 17:20
С чего это вдруг?! Рановато! Зимы-то ещё нет, "бабье лето" всё ещё продолжается!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Виновник массового ДТП на улице Циолковского нарушал правила дорожного движения более 120 раз
#авария #ДТП
4
Виновник массового ДТП на улице Циолковского нарушал правила дорожного движения более 120 раз

сегодня, 16:49

Происшествия
Восьмерых детей освободи спасатели из-за закрытых дврей
#спасатели
11
Восьмерых детей освободи спасатели из-за закрытых дврей

сегодня, 14:13

Происшествия
В аварии под Усманью пострадал 17-летний парень
#ДТП #авария #гололед
7
В аварии под Усманью пострадал 17-летний парень

сегодня, 12:52

Происшествия
Ветеринары направили погибших в Липецке птиц на лабораторные исследования
#птица #гибель
40
Ветеринары направили погибших в Липецке птиц на лабораторные исследования

сегодня, 12:11

Происшествия
Три автомобиля попали в аварию на скользкой дороге
#авария #ДТП #гололёд
5
Три автомобиля попали в аварию на скользкой дороге

сегодня, 12:10

Происшествия
Жители Липецкой области воруют кукурузу
#кража #кукуруза
41
Жители Липецкой области воруют кукурузу

сегодня, 11:54

Происшествия