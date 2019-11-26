Происшествия

28 минут назад

Двое подростков обокрали дом соседки

2 139
#кража
Двое подростков обокрали дом соседки

Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков 14 и 15 лет, подозреваемых в краже с незаконным проникновением в жилище.

По данным следствия, 11 ноября двое подростков забрались в дом соседки, откуда украли сотовый телефон и продукты питания. О краже в правоохранительные органы хозяйка дома заявила после того, как вернулась и обнаружила пропажу. Сотрудникам полиции не составило труда установить лиц, причастных к совершению кражи. В связи с тем, что подозреваемыми оказались школьники, материалы для дальнейшего расследования из органов внутренних дел переданы в территориальный отдел регионального СКР.  

В ходе расследования уголовного дела следователь не только установит все обстоятельства совершенного преступления, но и выяснит причины, способствование его совершению подростками, а также изучит условия их воспитания и проживания в семье, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
2 139
#кража

Комментарии (2)

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Баба Яга

18 минут назад
Онижедети ?!
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Они очень хотели кушать !

18 минут назад
Но из-за мощного экономического рывка голодали !, Вот и пошли на преступление ,кушать хотят !.
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