28 минут назад
Двое подростков обокрали дом соседки
Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков 14 и 15 лет, подозреваемых в краже с незаконным проникновением в жилище.
В ходе расследования уголовного дела следователь не только установит все обстоятельства совершенного преступления, но и выяснит причины, способствование его совершению подростками, а также изучит условия их воспитания и проживания в семье, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
Баба Яга
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