Происшествия

43 минуты назад

31-летняя женщина оклеветала в соцсетях знакомую

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#клевета
Отделом дознания ОМВД России по Задонскому району завершено расследование уголовного дела о клевете. По данным следствия, 31-летняя женщина распространила в социальных сетях клевету на 27-летнюю знакомую.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, вв феврале 2019 года в полицию обратилась жительница Задонского района с заявлением о том, что в социальных сетях размещена информация, порочащая ее честь и достоинство, подрывающая ее репутацию с указанием ее личных данных и фото.

В ходе предварительного расследования установлено, что 31-летняя жительница Задонского района с помощью смартфона выложила в публичной беседе одной из социальных сетей заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ее 28- летней знакомой.

Практика расследования уголовных дел о клевете достаточно мала, а процесс сбора доказательств является трудоемким. Следственные действия занимает значительное время. Так, с целью изобличения вины обвиняемой, проведено два вида специальных экспертиз: судебная компьютерно-техническая и комплексная портретно-лингвистическая.

После проведения всех необходимых процессуальных действий, уголовное дело 31-летней жительницы Задонского района направлено в суд. Ей грозит штраф в размере до одного миллиона рублей.

518
#клевета

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