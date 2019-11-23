31-летняя женщина оклеветала в соцсетях знакомую

Отделом дознания ОМВД России по Задонскому району завершено расследование уголовного дела о клевете. По данным следствия, 31-летняя женщина распространила в социальных сетях клевету на 27-летнюю знакомую.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, вв феврале 2019 года в полицию обратилась жительница Задонского района с заявлением о том, что в социальных сетях размещена информация, порочащая ее честь и достоинство, подрывающая ее репутацию с указанием ее личных данных и фото.



В ходе предварительного расследования установлено, что 31-летняя жительница Задонского района с помощью смартфона выложила в публичной беседе одной из социальных сетей заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ее 28- летней знакомой.



Практика расследования уголовных дел о клевете достаточно мала, а процесс сбора доказательств является трудоемким. Следственные действия занимает значительное время. Так, с целью изобличения вины обвиняемой, проведено два вида специальных экспертиз: судебная компьютерно-техническая и комплексная портретно-лингвистическая.



После проведения всех необходимых процессуальных действий, уголовное дело 31-летней жительницы Задонского района направлено в суд. Ей грозит штраф в размере до одного миллиона рублей.



