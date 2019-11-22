В Липецкой области ночью до -16

В ближайшие трое суток Липецкая область останется во власти мощного антициклона - осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-6 градусов мороза, что на 2-4 градуса ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 ноября в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/сек.



Температура ночью составит от 11 до 16 градусов мороза, днем будет от 1 до 6 градусов мороза.

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью будет от 13 до 15 градусов мороза, днем она составит от 1 до 3 градусов мороза.



День 23 ноября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +12 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 24 градуса мороза.



